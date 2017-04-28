Профи в строительстве, учёный и …попечитель пумы Павел Сапожников

17:04

Как эксперт в строительной сфере он сходу выдал три пути решения проблемы автомобильных пробок в Белгороде… В числе многочисленных проектов его команды – десятки агропромышленных комплексов и перерабатывающих производств, а также единственная среди действующих в России промышленная биогазовая станция. Но, пожалуй, самым эстетичным из построенных объектов и одной из «визитных карточек» нашего города стал Белгородский зоопарк в Сосновке. Сегодняшний день мы прожили с директором холдинга «ЭкспертПроектСтрой» Павлом Сапожниковым.









Рабочий день здесь начинается в 8 утра, а заканчивается иногда утром следующего дня. Именно сегодня кто-то из подчинённых Павла Викторовича завершал срочные работы в ночную смену. Сразу договорились, что моё присутствие никак не должно отражаться на распорядке дня.



Заглянув в расписание, которое вместе с корреспонденцией принесла секретарь, поняла, что день будет далеко не кабинетным.





Первая пятиминутка – работа с документами. Встреча с подрядчиком, обсуждение смет. Отчёт экспертной группы об обследовании одного из объектов. Телефонные переговоры… Наконец неожиданная пауза – удачный момент для того, чтобы задать пару вопросов.

Крупными мазками

Это выражение от Павла Викторовича слышала сегодня не раз. Отчасти и манера изложения информации вполне ему соответствует: ёмко, почти тезисно.

В строительной сфере, если брать во внимание годы учёбы в вузе, Павел Сапожников – почти четверть века. И каждая пятилетка (за исключением разве что аспирантуры) – как новый виток развития по спирали, очередная ступень в жизни…

– В 1998 году окончил «технолог». После защиты кандидатской в 2002-м на протяжении пяти лет работал в областном Департаменте строительства, транспорта и ЖКХ. По карьерной лестнице дослужился до начальника отдела государственной экспертизы проектов и смет, затем перешёл в бизнес, возглавив одну из «дочек» группы компаний «Агро-Белогорье» – «Промагрострой». И следующие пять лет, выполняя функции генподрядчика, занимались проектированием и строительством практически всех объектов… В 2012 году, когда первая инвестиционная фаза завершилась, необходимость в таком инструменте, как собственная строительная фирма, у «Агро-Белогорья» отпала. И именно тогда была создана наша компания – «ЭкспертПроектСтрой». На протяжении пяти лет мы находимся в относительно свободном плавании.

Свободным плаванием у моего собеседника именуется проектирование и промышленное строительство, плюс функции технического заказчика (ранее – генподрядчика – Прим. ред.), негосударственная экспертиза проектов и смет: от начала изысканий до момента ввода в эксплуатацию. «Было и жильё, и социальные объекты, такие как Белгородский зоопарк… Но это больше в виде бонуса и доброй воли», – заметил Павел Викторович.





Буквально через неделю «ЭкспертПроектСтрой» отметит свой первый юбилей, а новая ступень – кардинально отличающийся от основного вектор в развитии бизнеса. Павел Сапожников всерьёз озадачился выращиванием шампиньонов. Строительство грибной фермы вот-вот развернётся в Малиновке Белгородского района. А намерения моего собеседника настолько амбициозны, что уже к следующему Великому посту он рассчитывает побаловать белгородцев своим первым урожаем.



Секретарь заглянула уточнить, всё ли в силе по выездным совещаниям. Павел Викторович утвердительно кивнул, дав пять минут на сборы. Пообещал продолжить беседу по дороге, равно как и показать ту самую депрессивную площадку, выкупленную под будущий комплекс по выращиванию грибов.

Строительство – специальность многогранная

На выходе директор компании вручил мне референт-лист, в котором отражены все реализованные и находящиеся в работе проекты. Пробежав глазами по списку, попросила рассказать о самом сложном и самом интересном из них.

– Все сложные и интересные. Вначале были попытки упростить ситуацию: да что там – ерунда, мелочь. Это заканчивалось целым комплексом проблем на ровном месте и в итоге приучило, что простых задач и проектов нет. Это прежде всего безопасность. За этим стоят человеческие жизни. Несчастные случаи на стройке, к сожалению, были. И не потому, что люди плохие или бракоделы… У нас, наверное, как по закону Мерфи: если есть вероятность, что какая-нибудь неприятность может случиться, она обязательно произойдёт. Поэтому стою твёрдо на позиции: каждое решение – это ответственность, ответственность и ещё раз ответственность… А выделить какой-то из объектов было бы несправедливо по отношению к другим. Если говорить о чём-то неординарном, могу привести пример монолитных железобетонных конструкций пролётом более 12 метров… Но это узкая специализация нестандартных решений, которая будет не совсем понятна и интересна читательской аудитории.

Самый эстетичный объект, по мнению Сапожникова, – уже упомянутый Белгородский зоопарк: «В плане демонстрации и при условиях ограничения бюджета – однозначно, он. Можно же делать дорого и некрасиво, а можно – красиво и недорого. Зоопарк пытались реализовывать из этих соображений».





А визитной карточкой компании, помимо только что названного, директор «ЭкспертПроектСтроя» считает объекты Группы компаний «Агро-Белогорье» в подавляющем большинстве.



– За 10 лет нами суммарно построено порядка 700 тысяч квадратных метров зданий и сооружений. А если добавить ещё и то, что запроектировано, эти цифры можно фактически удваивать.

– Что на сегодня является самым непростым в строительном бизнесе?

– Строительный бизнес сам по себе непростой. Если говорить про конкретные профильные сложности – одно только формирование пакета заказов чего стоит! А авралы и форс-мажоры – это наши суровые трудовые будни, что характерно отличает строительное производство от любого другого. Я ни в коем случае не упрощаю завод. Но там есть логическая технологическая цепочка, которую достаточно отстроить, и вмешиваться в процесс будет нужно всё меньше. На стройке логическую цепочку отстроить не получается. Каждая ситуация уникальна и отлична от предыдущей. Ты учишь людей поступать одним образом, а условия слегка меняются и заставляют поступать иначе. И нужно опять включаться лично: требуется постоянное присутствие руководителя и вникание во все тонкости. Могу привести массу примеров, когда директор строительной фирмы по какой-то причине выпадает из рабочего процесса на полтора-два месяца (авария или болезнь), возвращается, а его ждут только долги и кредиторы. Вот это страшно само по себе.





А вот и место первой рабочей встречи. Ров для водоотвода неподалёку от Белгородской Ривьеры. Павел Викторович обсуждает с подрядчиком некоторые детали, просит устранить недочёты… И, обращаясь ко мне, с улыбкой рассказывает, как тот самый подрядчик выловил здесь 12-килограммовую щуку, «сбежавшую» из частного пруда неподалёку. К слову сказать, предприимчивость хозяина пруда, соорудившего для его полноводия плотину, и послужила причиной заболачивания окрестностей, с которой теперь приходится бороться не без участия «ЭкспертПроектСтроя».



Следующий пункт назначения – Пикник-Парк. Здесь вовсю готовятся к летнему сезону. Команда Сапожникова строила пирс, у которого швартуется прогулочный катер «Белгородец». Зимой лёд деформировал несколько свай, и создателей объекта пригласили устранить неисправности.





– Это как раз ещё одна из сложностей строительного бизнеса. Сдаёшь объект, выдаёшь заказчику руководство по эксплуатации, а когда нет чёткого следования ему, приключаются различные казусы. Так и со сваями получилось. Их надо было зимой освобождать ото льда, этого, естественно, не делалось. В итоге – деформация и претензии к нам: плохо построили…



Проходя по пирсу, Павел Викторович поинтересовался, есть ли у меня соображения насчёт способа установки здешних свай на шестиметровой глубине. Предположила, что забуривались через трубу, а потом заливали… Оказалось, бурили зимой: «Со льда, в скважину, по планировочке... И завинчивали сваи шесть человек на плече почти в четыре метра с очень хорошим усилием. Это к слову о нетрадиционных решениях, которые приходится принимать, выполняя те или иные задачи».





А ещё рассказал, что поздней осенью были вынуждены демонтировать светильники на поручнях. Прошлой зимой рыбаки не придумали ничего лучше, как использовать миниатюрные плафоны в качестве стаканчиков для горячительных напитков.



Очередная планёрка. Сапожников вникает в каждую мелочь, вносит очередное предложение, как выровнять балансирующую плавучую часть пирса. Опять нестандартное… И отправляемся дальше.





Город, не имеющий своего лица



Обсуждая наличие таких островков активного отдыха, как Пикник-Парк, незаметно переключились на облик и инфраструктуру Белгорода. В этой связи поинтересовалась, что Павлу Викторовичу хотелось бы изменить или дополнить в родном городе.

– Что в городе первого салюта нужно менять или дополнять? Лица своего у города нет, и все это отмечают. Формировать лицо города – задача, которую можно решить, и есть попытки к этому подступиться… Ещё однозначно необходимо формировать центр города – променадную, пешеходную зону. По улице Островского такую попытались сделать, но она маленькая, не характерная, не показательная. А если условно отгородить хотя бы Гражданский проспект?! Как в историческом центре Казани улица Баумана, Арбат в той же Москве – пешеходная зона для времяпрепровождения, прогулок и совершения покупок. В этой же связи очень не помешала бы большая подземная парковка прямо под центральной площадью… Всё перечисленное – из разряда благоустройства. Здесь же можно говорить про дороги, дворы, ливневую канализацию…





Как один из вариантов создания прогулочной зоны сегодня рассматривается формирование городской набережной от музея-диорамы до БелГУ с центральным местом в Мастерславле (территория бывшего зоопарка). А у меня уже напрашивается вопрос о давно наболевшем…



– Как эксперт скажите, можно ли избавиться от бесконечных городских пробок? И если да, за какой период времени при условии достаточного финансирования?

– Можно решить всё. Я как инженер говорю. Полтора года – максимум два понадобилось бы для этого.

И Павел Викторович сходу озвучил три способа решения проблемы.

Способ № 1. Снижение количества автомобилей, перемещающихся в центре города по служебным потребностям.

Для этого, по мнению экспертов, надо вынести деловой центр за пределы города. Такие проработки уже ведутся, и мой собеседник даже обсуждал их с губернатором.

– Суть в следующем: все администрации – области, города, района, а вместе с ними департаменты и сопутствующие структуры, в том числе банковский сектор, изымаются из центра и располагаются на периферии. В итоге устраняется вся нагрузка, связанная с их функционированием, что существенным образом разгружает наш любимый центр.

Способ № 2. Оптимизация дорожной сети

– Все путепроводы должны соответствовать по пропускной способности количеству движущихся автомобилей. Это уже математика, инженерный расчёт. Понятное дело, что с учётом перспективы: количество транспорта продолжает расти. И делать нужно не то, что требуется сегодня, а с перспективой лет на пять. Тогда через два года, реализовав задачу, можно три года пожить без пробок и в это время продолжать развивать транспортную инфраструктуру, дабы впоследствии не столкнуться снова с такой же проблемой.

В комплекс мероприятий по развитию городской дорожной сети должны войти расширение трасс, демонтаж светофоров (им просто не место, раз речь идёт о борьбе с пробками), формирование транспортных развязок, а также надземных и подземных пешеходных переходов.

– В этом же блоке формирование подземных тоннелей. Если обратиться к зарубежному опыту – возьмём старый немецкий город Баден-Баден с небольшим количеством населения. Все транспортные развязки там под землёй: съехал в тоннель и – вперёд, если нужно транзитом добраться из одного конца города в другой. Наверху маленькие неширокие улочки со старой застройкой, которую нехорошо сносить. Но тем не менее пробок не существует, потому что на этих улочках транспорта нет. Или взять Бангкок, где транспортные развязки подняты над улицами для тех же целей: разгрузить город.

Способ № 3. Ограничение доступа

Это условно силовой метод: авто с чётными номерами въезжают в центр по чётным числам, с нечётными – по нечётным. Нарушителю – штраф.

– Такой подход крайне неэффективен, но как временная мера может рассматриваться на период реализации первых двух этапов. Абсолютно уверен: если подойти комплексно, вполне реально решить данную задачу в течение озвученных двух лет. Опять же при наличии финансирования в логичных достаточных объёмах.

– Коль уж заговорили о дорогах, что нужно сделать, чтобы финансовые вложения в их строительство, реконструкцию и ремонт были не пустым «закатыванием денег в асфальт»?

– Большой комплексный вопрос. В отношении дорог ещё в далёком прошлом определили, что злой рок витает над Россией… В последнее время с ним удаётся бороться всё эффективнее, но его отголоски периодически ещё случаются. Это если в рамках философии. А с технической точки зрения, повторюсь, решается практически всё. Опять же не снимается вопрос эксплуатации. Однако давайте остановимся на злом роке. (Улыбается.)

– А если не так масштабно, чего вам на сегодняшний день не хватает как жителю Белгорода чисто по-человечески?

– Хочу пить воду из-под крана. Сегодня мы пьём её, пропущенную через фильтры, покупаем или набираем из скважин и бюветов и почему-то говорим об этом с гордостью. Хотя, на мой взгляд, это неправильно. И как городской житель я хочу пить из-под крана чистейшую, вкусную и невредную воду. Что ещё? Радости в глазах горожан, душевного солнца, потому как люди у нас специфические. Можно тому много причин социальных найти, но всё же как жителю города хотелось бы больше добра и света в глазах и в сердцах людей.

Опекун





Прибыли в зоопарк, о котором упоминалось сегодня не раз. В нескольких местах тут застаивается вода, что совсем некстати. Павел Викторович вместе с директором внимательно осматривает каждый проблемный участок и озвучивает своё видение решения вопроса – с минимальным эстетическим ущербом. А чтобы земляные работы, требующие демонтажа плитки, никак не отразились на удобстве посетителей, их решили проводить, когда в зоопарке выходной. Причём с позднего вечера воскресенья до утра вторника. И тут вспомнилась фраза Сапожникова про авралы и ночные смены… Но подход-то разумный, что ни говори…







После «финального» болотца Павел Викторович попрощался с Николаем Юрьевичем Беловым и сказал, что мы должны обязательно заглянуть ещё в одно место. А у меня назрел вопрос, возможно ли было при проектировании предусмотреть варианты водоотвода, чтобы избежать заболачивания и сейчас не «кроить по живому».



– Проект, действительно, должен предполагать возможность дальнейшей эксплуатации, но это же не точное попадание в цель. Всё равно есть какой-то объективный набор факторов, который меняет и то, что было в проекте, и то, что хотел заказчик. Тут и местные нюансы, особенности рельефа, и владелец объекта, который эволюционирует в процессе строительства. Изначально мы располагали одними данными о расселении животных, а пока велись работы, у Николая Юрьевича добавились новые подопечные: с кем-то договорился, обменялся… Тоже ведь понимаешь, что человек радеет душой и старается, чтобы всё было на уровне. Отсюда новые вводные… Что должно было бы быть и что в итоге стало: об этом живописно говорит картинка на доске в моём кабинете, которую вы утром рассматривали… (Смеётся.)





А ещё мой собеседник обратил внимание на подход к строительству зоопарка Владимира Зотова (гендиректор ГК «Агро-Белогорье»): «Речь не о финансовых вложениях. Мы с Владимиром Фёдоровичем объехали не один и не два европейских зоопарка. А в некоторых, например, Карлсруэ и Мюнхенском, побывали несколько раз, чтобы посмотреть, выбрать лучшее, а где-то даже выявить недочёты, с которыми столкнулись служители этих зоопарков, чтобы не допустить подобного у нас. Очень чувствовалось его трепетное отношение к проекту: вникание в детали, реализацию тех или иных моментов, подсказки, как должно быть лучше... А мы пришли!».







Как оказалось, Павел Викторович, когда здесь бывает, обязательно навещает своего питомца – пуму.







Рави ещё совсем молодой. На его шкуре заметны пятна, которые у этих представителей семейства кошачьих исчезают только к полутора годам. Он сразу отреагировал на наше приближение, сгруппировавшись, как перед прыжком. Ну, типичный котёнок-подросток, только размером побольше!



Коррективы, которые вносит жизнь



Дальше по регламенту – совещание в Малиновке, на месте под строительство будущей грибной фермы. А значит, есть почти полчаса на спокойное общение. Только отъехали от зоопарка, как Павлу Викторовичу позвонила мама: поинтересовалась, заскочит ли он на обед. И разговор наш сам собой отклонился от рабочей темы.





На выбор профессии Павла Сапожникова явно повлияло детское увлечение черчением.



– Была у меня такая слабость, и до сих пор люблю чертить. Отец – инженер, дома стоял кульман. В детстве заглядывал к нему, интересовался. Любовался готовальней. Папа к ней никого не подпускал… Черчу ли сейчас? – Да. Но объёмы не те – быстренько посмотреть, подправить то, что разработала группа. Да и черчение сейчас уже другое: компьютер, мышь, монитор.

Черчение – не единственное увлечение юности, которое трансформировалось со временем. Если в детстве из занятий спортом были дзюдо и футбол, а в юности – рафтинг, то сейчас это большой теннис и горные лыжи. Очень любил фотографировать, да и теперь не прочь. Но только раньше это было с фотоаппаратом в руках, а сейчас всё больше на телефон.

– Книжки вообще, к своему стыду, лет до 18 особо в руки не брал… Сейчас читаю в любую свободную минуту. Иван (водитель – Прим. ред.) не даст соврать: бывает, едем, и покуда дорога позволяет, не выпускаю книгу из рук.

– Что из недавно прочитанного вызвало какие-то особые эмоции?

– Из художественной литературы – Дмитрий Рус «Играть, чтобы жить», а в нехудожественном плане – прочёл и до сих пор перевариваю книгу 1938 года издания – «Краткий курс истории ВКП (б)» Иосифа Виссарионовича Сталина. Вас удивляет? Отчего же? Если мне интересны социальные процессы в обществе, к кому я должен обратиться – к Дейлу Карнеги или к Сталину? Я, может, не совсем согласен с его идеологией, но с анализом и выводами трудно поспорить. Лучший документ, описывающий человеческие отношения и управление коллективом, – это Устав вооружённых сил на тот момент Советского Союза. Поскольку ошибки управления коллективом в военное время имеют совсем другую цену, чем в мирное, в Уставе всё расписано подробно, понятно, доступно, без каких-либо вариаций. Все остальные подобного рода книги, на мой взгляд, блекнут на его фоне. Когда мы ведём речь об управлении массами, я верю Сталину, если говорить об управлении финансами – Карлу Марксу. Ну, верю я отцам-прародителям.

– А какие самые главные уроки извлекли из жизни?

– Когда мы говорим про уроки, которые преподнесла жизнь, почему-то в первую очередь думаем о каком-то ударе. Но гораздо больший след оставляет хорошее – когда на добро получаешь добро. Оплеухи тоже приходится получать. Но в них не так приятно сознаваться, даже если принимать их как жизненный урок. А за что благодарен жизни? За людей, которые меня многому учат, чьим опытом начинаю пользоваться и вижу результат. Очень интересно учиться отношениям, их построению, анализу людей, их слабостей и сильных сторон, поступков. Если посмотреть на меня лет 10-15 назад, вообще внимания на это не обращал и думал, что в работе оно не нужно, неинтересно. Есть задача, при чём тут человеческие отношения, качества, настроения? Это всё вторично, третично… Но с тех пор точка зрения изменилась на противоположную. Именно это важно в первую очередь. Даже не то, что человек сделал, а что он почувствовал. И этому меня учили люди, которые встречались на жизненном пути. Я благодарен судьбе за них.

Так как речь зашла о человеческих взаимоотношениях, поинтересовалась, с какими сложностями Павлу Викторовичу приходится сталкиваться как руководителю.

– Коллектив – это живой организм, которым нужно заниматься. При необходимости поддерживать какие-то позитивные моменты или разделять, колоть фракции, которые внутри начинают образовываться по непонятным причинам. Где-то входить в положение, вести задушевные беседы, мотивировать того или иного сотрудника, чтобы заставить посмотреть на жизнь другими глазами. А порой приходится устраивать публичные казни – не без того. Коллектив – он же является основным инструментом для достижения целей. Поэтому о людях нужно заботиться и относиться к ним с трепетом.





По этому случаю Павел Викторович акцентировал внимание на социальном партнёрстве. Например, «ЭкспертПроектСтрой» оплачивает работникам обеды в столовой, также за счёт фирмы они лечатся и проходят необходимые обследования в частной клинике…



– Мне как работодателю неинтересно, чтобы мои подчинённые неделями ходили по поликлиникам, сдавали какие-то анализы, получали непонятные назначения и засиживались на больничном. Твёрдо уверен, что направление платной медицины – полноценное, качественное и перспективное. Население меняет своё отношение к этому, и всё чаще отказывается бесплатно получать ту услугу, которую ему предоставляют в госучреждениях, предпочитая платить деньги за медицинское обслуживание качественно другого уровня.

Из этих соображений у холдинга «ЭкспертПроектСтрой» появилось дочернее предприятие «Медэксперт», на базе которого полтора года назад в Белгороде на ул. Островского, 22 был открыт МРТ-Центр, оснащённый самым современным томографом в регионе. Наряду с платной услугой, пройти МРТ-исследование здесь можно по программе добровольного медицинского страхования.

Возник вопрос – откуда источники финансирования. Развитие такого направления требует немалых денег.

– Я на сегодня твёрдо уверен, и никто меня пока не переубедил: деньги – это инструмент и следствие в объёме, необходимом для дальнейшего развития. Как только деньги превращаются в цель, развитие заканчивается.

«ШампиГНОМЫ»





Малиновка. Именно здесь в скором времени начнётся ещё одно превращение депрессивной площадки в активно развивающуюся. Это сродни истории создания в Белгороде фабрики «Индустрия» по производству обоев.







Некогда здесь были коровники, а Павел Сапожников планирует построить грибную ферму.







С коллегами и подрядчиками обсуждаются все тонкости и нюансы подготовительных работ. И речь идёт не просто о проектировании, но и о всевозможных испытаниях – на прочность свай, например. Услышав обо всём, в очередной раз убеждаешься, что строительство – далеко не простое дело. Чтобы надёжно, уже не говоря – на века, столько всего предусмотреть, учесть и соблюсти требуется.











И при взгляде на голое поле пока даже не представляется, каким образом к следующему Великому посту планируют поставить на белгородские прилавки выращенные здесь шампиньоны.



И то ли из-за близости обеденного времени мне живо представились замаринованные в небольшом количестве майонеза, с щепоткой соли и чёрного молотого перца, приготовленные в электрошашлычнице или на гриле румяные грибочки. Абсолютно простое в приготовлении, но невероятно вкусное блюдо, которое с лёгкой руки моей дочери мы именуем «ШампиГНОМЫ».

И снова в путь. Теперь уже в офис.

«Когда Бог создавал время, он создал его достаточно»

Для человека, привыкшего к офисному времяпрепровождению, такой темп, прямо скажем, энергозатратен. Поинтересовалась у Павла Викторовича, откуда он черпает силы при столь плотном и насыщенном графике.

– В эмоциональном плане семья – основной источник. Семья – второй эшелон. Там, куда пришёл, а тебя ждут, и дом – полная чаша. Да, эмоциональная нагрузка тоже есть. Но она другая, она с любовью. Поэтому только в семье, только в любви. Больше, по-моему, и негде черпать силы.

– Как семья относится к вашей работе?

– Хочется верить, что с пониманием. Но дефицит времени на то, чтобы побыть с семьёй, напрягает. Хотели бы видеть меня чаще, особенно кода надо резко в выходные куда-то сорваться и поехать или приезжаешь с работы в час ночи… Как они могут относиться? Как обычно, «пилят» в три тяги. (Смеётся.)

Ситуация не удивительна, судя по тому, что по возвращении домой у человека хватает времени и сил в основном только на то, чтобы поужинать, принять душ и лечь спать, иногда совмещая последнее с просмотром новостей… Да и абстрагироваться от проблем на работе Павлу Сапожникову не всегда удаётся.

– Домой пришёл, а ты ещё на работе. Спать ложишься и решаешь задачи, утром проснулся, а уже мыслями там… Жена на это старается не обращать внимания. Мы с ней о чём-то разговариваем, потом видит, что я явно где-то не с ней, спрашивает: «Ты что, уже на работе?». Отвечаю: «Да». Неважно – суббота, воскресенье, день или ночь… – никак не получается отключиться. В поездке, при смене обстановки – минимум через три, а чаще дней через пять удаётся абстрагироваться, сменить приоритеты и начать рассматривать жизнь под другим углом.

– Какой вы дома, когда чуть подольше, чем поужинать и спать?



– В меру добрый, демократичный, если не касается чего-то принципиального. Подкаблучник. (Смеётся.) Подчиняюсь жене, дочерям. Семейными делами занимаются они: организуют быт, досуг. Понимаю, что им это важно, поэтому по большинству текущих вопросов после обсуждения становлюсь на позицию жены. Мне ведь в глубине души не принципиально, здесь или там будет стоять этот шкаф; такую тарелку купим или другую; и люстра сюда из этих соображений подбирается или других… Участие активное принимаю, но в итоге всё равно соглашаюсь с мнением девчонок.

В силу дефицита свободного времени домашними делами Павлу Викторовичу заниматься не приходится. А если за что берётся, то в охотку и с удовольствием.

– С деревом люблю возиться, плотничать. Поковыряться в машинах и механизмах. Но не в стиральной машинке, это на откуп сервисным службам отдаю. А вот в автомобиле – да. Например, колодки тормозные с отцом поменять, да так, чтобы все руки в мазуте...

В охотку и для души может приготовить шашлык, который, по его мнению, однозначно не терпит женских рук. А по этой части в семье конкретный перевес.

– У вас две взрослые дочери. Быть папой девочек сложно?

– Быть папой вообще трудно. Были бы мальчики, мог бы провести какой-нибудь анализ. Но то, что папа – это труд, постоянный и каждодневный – однозначно. Сам по себе образ папы не формируется – его нужно поддерживать. Причём образ этот должен правильно отпечатываться на мировосприятии ребёнка, независимо – мальчик то или девочка. В этом вопросе я отчасти согласен с арабами. Первый их принцип – только мужчина может воспитать настоящего мужчину, а второй – только мужчина может воспитать жену для настоящего мужчины.

– Есть ли у вас семейные традиции, которыми особо дорожите?

– В выходной – обязательно чашка кофе в кафе с женой. Потом, правда, штрафы иногда приходят за парковку в неположенном месте...

А ещё Сапожниковы любят всей семьёй путешествовать. И если не получается вырвать недельку полноценного отпуска, раз в сезон – на майских праздниках или к 12 Июня – как программу минимум совершают поездку в Геленджик. И несмотря на то что традиция зародилась почти 15 лет назад, каждый раз открывают для себя этот город по-новому.

Про путешествия Павел Викторович готов рассказывать бесконечно. Ему нравится узнавать новые страны, новую среду, социум, людей. Даже незнакомый язык сам по себе – для него «уже прелесть». Но отдыхать любит активно: умиротворённо греться на солнечном пляже – явно не для него…

– У нас с женой разные точки зрения на этот счёт. Ей нравится комфорт и заблаговременная согласованность действий. Если гостиница, то выбранная и забронированная заранее, то же касается билетов, экскурсий. А у меня в основном всё экспромтом. И поэтому постоянно ищем компромисс. Я со своей стороны стараюсь умерить порывы до какой-то удовлетворительной достаточности, дабы не причинять ей излишнего дискомфорта, и она ужимает собственные фобии до лёгкого экспромта, позволяя мне немножко похулиганить.

Интересными мне показались рассуждения собеседника о распределении времени.

– Ирландская пословица гласит: когда Бог создавал время – он создал его достаточно. Вопрос в том, как мы его сами организуем, как расставляем приоритеты. Жутко не хватает времени на семью, на детей, за что испытываю очень глубокое чувство вины. По этой причине, когда выдаются свободная минутка, вечер, день или длинный уик-энд, стараюсь всегда сделать их яркими. Могу приехать, сказать: девчонки, собирайтесь, сегодня ужинаем в ресторане. Или сагитировать неожиданно отправиться в автопутешествие… Так, чтобы это оставляло ощущение радости и меня в семье, с ними. Сказать, что чего-то не успеваю? Да нет, в принципе успеваю. И попутешествовать, и проведать родителей, и поделать с младшей дочерью уроки. Хотя потом учителя обижаются, что вмешиваюсь, да ещё и неправильно учу решать. Хватает времени и спортом заняться.

Говоря о спорте, Павел Викторович определённо уверен, что занимается им недостаточно. Большим теннисом, например: «Всегда среди своих устраиваем турниры. Недавно в паре в рамках клуба заняли первое место с товарищем. В одиночках – первого пока не брал. И это создаёт ощущение, что недозанимался!».

Есть у него и свой жизненный девиз, формализованный до банального – «Если не я, то кто?». А главным событием в жизни однозначно считает рождение детей.

Если очень захотеть, можно в космос полететь





По приезде в офис очередная встреча. На этот раз к подчинённым добавились подрядчики. Было интересно наблюдать за ходом переговоров. По одним позициям Павел Викторович был категоричен, по другим шёл на компромисс. Наверное, так и должно быть в бизнесе: заказчик чётко знает, что хочет получить на выходе, а аргументированные доводы исполнителя в большинстве случаев принимаются. До протокола разногласий дело не дошло…



Перед следующими посетителями успеваю задать несколько очередных вопросов.

– Вы больше мечтатель или человек действия, и насколько планы-мечты воплощаются в реальность?

– Вспомнилась ситуация, описанная в одной фантастической книге, где вместе с людьми живут роботы. У них лампочка во лбу служит индикатором возможного поведения. В зависимости от состояния цвет меняется от зелёного до красного. Зелёный означает, что в данный момент робот нормальный, неопасный, адаптированный, а красный высвечивается у того, которого пора изолировать, приводить в порядок – переформатировать память или полностью демонтировать. И цвет определяется простой формулой: количество мыслей, которые у него зародились, соотносится с количеством доведённых до какого-то логического конца. Когда их процент более 90, загорается зелёный, меньше 20 – красный. Уверен, если подобную индикацию сделать для нас, цвет в подавляющем большинстве будет красным, в том числе, наверное, и у меня. Мыслей, которые зарождаются в голове, – масса. Но большинство так и потухает. Иногда, бывает, задумаешь что-то и делаешь-делаешь – оно же важно, а в итоге оборачивается пшиком – гора, которая родила мышь. Или наоборот. Что-то упускаешь, оно кажется второстепенным, а потом на этом второстепенном идёт такой наворот событий… И ты хочешь вклиниться в него, а не получается, потому что в самом начале сбросил со счетов как неважное.

– А детские мечты сбылись?

– Интересное воспоминание из детства: когда меня спрашивали, кем хочу стать, почему-то отвечал – Брежневым. Состояние мечты и какую-то внутреннюю мотивацию – с чем это было связано – я не помню. Ещё мечтал слетать в космос. Кстати сказать, был у нас как-то с дочкой диалог о мечтах, и когда я рассказал об этой, родом из детства, она ответила: «Пап, я тебя туда отправлю, не сейчас, на 70-летие. Заработаю денег и отправлю!». Пока не отказывается от своего обещания. (Улыбается.)

– Какими основными принципами руководствуетесь в жизни?

– Делай, что должно, и будь что будет.

И продолжил: «Все процессы взаимосвязаны, твёрдо уверен. Теорию мировых заговоров поддерживаю. Убеждён, что все процессы на нашей чудесной планете Земля организуемы и управляемы. Но к принципам это не имеет никакого отношения. Для меня социум выглядит так».

– А что в вашем понимании радость?

– Всё просто. Если уходить в корни, к ариям, тогда Ра – это бог Солнца, а радость – свет. И по значению корня, и по сути однозначно радость – это свет. Я с ариями абсолютно согласен, и окрасить его ещё в какие-то тона у меня не возникает желания.

Заглянула секретарь, спросить, кого из троих ожидающих в приёмной пригласить в первую очередь. Заодно поинтересовалась, будут ли ещё какие-то важные распоряжения. Павел Викторович посмотрел на часы. 17:15, а значит, регламентированный рабочий день уже четверть часа как окончен. Попросив приготовить перед уходом чай, он пожелал Яне хороших выходных.





Как только секретарь вышла, полюбопытствовала уже я: до которого часа продлится сегодняшний директорский день? Господин Сапожников, улыбнувшись, ответил: «Хотелось бы не до звёзд на небе, но возможно всё! А во сколько заканчивается ваш рабочий день?».



– А мой сегодня плавно перетекает в занятия в университете. И если не возражаете, покину вас сразу после блиц-опроса.

– Любимый цвет?

– Зелёный. Судя по утверждению врача, это тот цвет, который я вообще не различаю. (Смеётся.)

– Любимый фильм?

– «Белое солнце пустыни».

– Любимое блюдо?

– Сельдь под шубой.

– Любимый напиток?

– Пристрастия к напиткам со временем меняются, единственное, что остаётся неизменным, – молоко.

– Любимое животное?

– Пума моя.

– А растение?

– Сосна. В Шебекино рядом был огромный сосновый бор, и всё детство прошло там, поэтому сосна.

– Любимое время года?

– Весна. Родился я весной.

– Любимое время суток?

– Утро. И чем раньше, тем любимее.

– Город, в котором вы больше всего любите бывать?

– Прага.

– А из российских?

– В Питере, Казани, Калининграде побывал бы ещё. А если вернуться к загранице, то очень впечатлила Венеция. Хотя, если с профессиональной точки зрения посмотреть, 90 % домов в аварийном состоянии, требующие срочного расселения, с комплексом мероприятий, чтобы оно хоть как-то устояло. Париж очень понравился.

На этом мы и попрощались. А в голове сложился этакий многогранный образ: экспертиза – Сапожников, проектирование – он же. И в строительстве без него никак. МРТ-исследования, а не за горами и за свежими грибами – снова к Павлу Викторовичу. А ещё в вуз – поучиться у преподавателя-практика строительному делу. И обязательно в зоопарк – навестить подопечного «ЭкспертПроектСтроя» – пуму по кличке Рави.

Вот таким выдался наш очередной «Один день с...».

Фото автора

Видео Татьяны Руденко