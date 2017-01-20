Культура:

Золотое наследие венских классиков: музыкальные произведения Гайдна и Бетховена в Белгороде

23:18
20 Января 2017
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20 января в Белгородской государственной филармонии состоялся концерт «Венские классики».

Музыкальную программу наполнили произведения двух великих музыкантов, учителя и его ученика – Йозефа Гайдна и Людвига ван Бетховена.

Открыло программу предпоследнее произведение Йозефа Гайдна – Симфония № 103. Четырёхчастное сочинение исполнил симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств Украины – главного дирижёра Рашита Нигаматуллина.

Симфония во многом была необычна для того времени. Она покорила своей выразительностью и изысканностью, лёгкостью оркестрового письма, потрясающим подбором оркестровых тембров, новыми образными мыслями композитора в каждой части симфонии.

Елена Латыш-Бирюкова
ведущая концерта «Венские классики»

Кульминацией концерта стало выступление скрипача из Москвы, лауреата международных конкурсов Айлена Притчина. Он вместе с симфоническим оркестром под руководством Рашита Нигаматуллина исполнил Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Людвига ван Бетховена. Произведено было исполненотак чисто и слажено, что маэстро первый в зале зааплодировал оркестру и солисту.

Концерт «Венские классики» прошёл при поддержке Министерства культуры России в рамках проекта «Звёзды ХХI века». Следующий концерт проекта состоится 10 февраля. На этот раз солистом выступит лауреат международных конкурсов и обладатель серебряной медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2015) Александр Рамм (виолончель, Москва). 

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