Живопись, перфомансы, мастер-классы и другие сюрпризы ждут белгородцев на арт-фестивале
IV Открытый городской арт-фестиваль состоится в парке Победы в Белгороде 6 мая. Начало мероприятия – в 15:00.
Организаторы обещают выставку живописи и графики, перфомансы, мастер-классы под открытым небом и музыку.
Тематические направления фестиваля: «Городская среда», «Старый и современный Белгород» и «Город и горожане».
Отметим, что стать участниками феста могут члены творческих союзов и их молодёжных секций, студенты художественных специальностей, учащиеся художественных школ и школ искусств любых возрастов, рассказали в выставочном зале «Родина».
Кроме выставки своих работ, участие в арт-фестивале предполагает проведение мастер-классов и представление дизайнерских проектов.
Подать заявки желающие могут до 1 мая. Обязательное условие – оргвзнос. Для физических лиц он составляет 200 рублей, для организаций – 500 рублей. Подробнее об этом смотрите здесь.
Организатор фестиваля – выставочный зал «Родина».