«Затерянный город Z» вышел на экраны

12:02

Посмотреть на игру Чарли Ханнэма, Роберта Паттинсона, Сиенны Миллер и другие премьеры в белгородских кинотеатрах можно уже сегодня, 27 апреля.

Боевик «Затерянный город Z» (Производство: США, 2016 год. Оригинальное название: The Lost City of Z. Продолжительность: 2 часа 21 минута. Режиссёр: Джеймс Грэй. В ролях: Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер, Том Холланд, Эдвард Эшли, Энгус МакФадьен, Иен МакДермид, Клайв Фрэнсис, Pedro Coello, Мэтью Сандерлэнд) перенесёт зрителей в таинственную столицу инков – загадочный Город Z.

В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z. Существует ли он на самом деле?





Действие в драме «Обещание» (Производство: Испания, США, 2016 год. Оригинальное название: The Promise. Продолжительность: 1 час 47 минут. Бюджет: $90 000 000. Режиссёр: Терри Джордж. Возраст: 16++. В ролях: Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Анджела Сарафян, Шарлотта Ле Бон, Джеймс Кромуэлл, Том Холландер, Жан Рено, Нуман Акар, Раде Шербеджия) происходит в 1914 году, во время Первой Мировой войны.

Великая Османская империя терпит поражение, а в Константинополе царит хаос. Студент-медик Микаэль Богосян здесь проездом. Он планирует развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно уживаются друг с другом.

Фотокорреспондент Крис Майерс приехал в Константинополь не только по работе, но и из-за любви к армянской художнице Ане. Микаэль тоже влюблён в Ану, но соперничество между мужчинами прекращается, когда Империя начинает преследовать национальные меньшинства.

Главное обещание, которое нужно сдержать, – выжить и рассказать миру правдивую историю.





Главная героиня боевика «Секретный агент» (Производство: Великобритания, 2017 год. Оригинальное название: Unlocked. Продолжительность: 1 час 38 минут. Режиссёр: Майкл Аптед. Возраст: 18++. В ролях: Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Майкл Дуглас, Джон Малкович, Акшай Кумар, Тосин Коул, Эделайо Эдедайо, Брайан Каспе, Аймен Хамдуши) – секретный агент мирового уровня.

Её задача – предотвратить биологическую атаку на Лондон. Она вовлечена в большую шпионскую игру и сталкивается с параноидальным миром двойных стандартов, с безнаказанностью и предательством.

Рядом так много друзей, которым нельзя доверять, и кого-то из них она должна вычислить, чтобы остановить террористов. Для спасения Лондона ей самой придётся действовать не по правилам.





Комедия «Моя девушка – монстр» (Производство: Канада, Испания, 2016 год. Оригинальное название: Colossal. Продолжительность: 1 час 50 минут. Режиссёр: Начо Вигалондо. Возраст: 18++. В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Остин Стоуэлл, Тим Блейк Нельсон, Дэн Стивенс, Ханна Черами, Nathan Ellison, Сара Сурх, Haeun Hannah Cho, Карлос Джо Коста) – это история о том, как напавший на Сеул монстр разрушает всё на своём пути. Глория, потерявшая работу, понимает, что как-то связана с этими странными событиями.





Триллер «Сфера» (Производство: ОАЭ, США, 2017 год. Оригинальное название: The Circle. Продолжительность: 1 час 50 минут. Режиссёр: Джеймс Понсольдт. В ролях: Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Гленн Хедли, Билл Пэкстон, Нэйт Корддри, Карен Гиллан, Мамуду Ати, Том Хэнкс, Бек, Роджер Джозеф Мэннинг мл.) перенесёт зрителей в недалёкое бущущее, где Мэй находит работу в глобальной интернет-компании «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли.

Внимание основателя «Сферы» привлекает талантливая сотрудница, и он приглашает её принять участие в эксперименте, который должен перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы.

В скором времени Мэй узнает о компании-гиганте Кремниевой долины ужасающую правду.



