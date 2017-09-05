Закрытие фестиваля «Этажи»: Noize MC и оркестр русских народных инструментов на одной сцене

17:22

Музыкальный перформанс «Folk Future» состоится 24 сентября.

Местом проведения фестиваля, как и в прошлом году, станет Белгородская государственная филармония.

В день закрытия молодёжного фестиваля искусств «Этажи» на одной сцене выступят Иван Алексеев, больше известный как Noize MC, и его учитель по классу классической гитары – Евгений Алешников, главный дирижёр оркестра русских народных инструментов. В концерте примет участие группа SHOO (Москва), рассказали в пресс-службе Белгородской государственной филармонии.

Организаторы также обещают в вечер закрытия фестиваля световое шоу. Закрытие «Этажей» намечено на 19:00.

Напомним, молодёжный фестиваль искусств «Этажи» пройдёт в Белгороде 22-24 сентября. В программе запланированы не только концерты, но и кинопоказы, лекции, мастер-классы, театральные постановки, перформансы.