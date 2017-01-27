Юбилейная выставка Владимира Аксёнова открылась в Белгороде

21:04

Сегодня, 27 января, в выставочном зале «Родина» открылась выставка Владимира Аксёнова – мастера декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников России, приуроченная к 60-летию художника.

В экспозиции собраны последние произведения автора, написанные в 2015-2016 годах. Всего более 120 работ, выполненных в различных техниках. Владимир Аксёнов для своих картин использует самые разные материалы – акварель, карандаш, масляную и сухую пастель. Что же касается жанра, то это прежде всего пейзаж.

Творчество Владимира Васильевича оценивается дипломами и грамотами. Но главной наградой для него стало то, что его произведения находятся в храме-музее Святого Николая Чудотворца при Третьяковской галерее.

Как и у многих художников, у Владимира Аксёнова есть муза, но не одна, а целых три. Это его жена, дочь и внучка. Его картины нарисованы с необыкновенной лёгкостью и гармоничностью, они передают всю тонкость красоты природы.

На выставке присутствовали коллеги, друзья, родственники и просто поклонники творчества художника. Экспозиция будет работать в «Родине» в течение месяца.

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