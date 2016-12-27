Выставка фотографий в честь 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон открылась в Белгороде

17:10

Экспозиция «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама», с 27 декабря представленная в галерее фотоискусства им. В. А. Собровина, включает в себя около 100 работ иеромонаха Савватия (Севостьянова).

Выставка проводится по благословению епископа Троицкого Панкратия, игумена Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря и уже посетила Францию, Италию, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Считается, что Святая гора Афон является местом, причастным к становлению русской православной традиции, и что именно оттуда пришло монашество на Русь. Для православных всего мира Святая гора Афон – это ещё и одно из главных святых мест, почитаемое как земной Удел Богородицы.

Автором выставки является иеромонах Савватий (Севостьянов), для которого фотографии – это и работа, и послушание, и отдание долга памяти многим поколениям иноков братских обителей Святой Горы. Отец Савватий работает исключительно в технике классической фотографии и использует для съёмок форматные камеры на огромных штативах. Снимает он на серебряные пластины, как 100-150 лет назад, и делает, как правило, монохромные фотографии.

По мнению автора, который представил в Белгороде свои работы, именно такие фотографии создают особую атмосферу и заставляют сосредоточиться на изображении.

Экспозиция включает две фотоновеллы: жизнь горы Афон и его насельников, образ которых – укрепление для каждого колеблющегося сердца, каждой православной души, и Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, часто именуемый «Северным Афоном».

Через фотографии, представленные на экспозиции, посетители смогут своими глазами увидеть поистине святые места и светлые лики христианских подвижников, рассказали в фотогалерее.

Познакомиться с выставкой «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама» можно до конца января 2017 года.