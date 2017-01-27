Выставка фотографий Ольги Нарышковой и Ирины Зайцевой открылась в Белгороде
В её составе 40 работ фотографов.
В их числе – портретные фотографии, анималистические снимки и моменты жизни города. Как рассказывают в фотогалерее, работы Ольги Нарышковой и Ирины Зайцевой объединяет жизнелюбие и сочувствие к окружающему миру.
Экспозиция расположена в малом выставочном зале Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина.
Посетить выставку жители и гости Белгорода смогут до конца февраля.
Фото пресс-службы Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина