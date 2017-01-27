Культура:

Выставка фотографий Ольги Нарышковой и Ирины Зайцевой открылась в Белгороде

18:03
27 Января 2017
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В её составе 40 работ фотографов.

В их числе – портретные фотографии, анималистические снимки и моменты жизни города. Как рассказывают в фотогалерее, работы Ольги Нарышковой и Ирины Зайцевой объединяет жизнелюбие и сочувствие к окружающему миру.

Экспозиция расположена в малом выставочном зале Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина.

Посетить выставку жители и гости Белгорода смогут до конца февраля.

Фото пресс-службы Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина

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