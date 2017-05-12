Выставка Владимира Желобка: умиротворение деревенской жизни и тихая красота природы

17:59

12 мая в Белгородском государственном художественном музее открылась персональная выставка Владимира Желобка «Созерцая тишину». Она приурочена к 60-летию художника.

В экспозиции представлено 14 полотен художника, написанные им с 1989-й по 2007 год. Это природные пейзажи, пейзажи деревенской и городской жизни, натюрморты с цветами, книгами и другими предметами.

Каждая из работ написана в особой манере: художник чувствует воздух того момента жизни, который пишет, и делает соответствующий мазок. К примеру, на полотне «Святой источник в Шопино» (2007 г.) водная гладь написана так, что зритель не замечает штрихи кисти, ведь вода спокойна, почти неподвижна в реке Яковлекского района, а деревья, растения и холм - другие: мазок краски частый, мелкий, продолговатый или точечный. Всё зависит от текстуры. Холм - бархатный, а деревья пушистые, шумные от ветра. Такую живую иллюзию создаёт игра света и тени, тонов и цветов.

Первоначально художник планировал создать экспозицию из своих последних работ, но из-за особенностей здоровья у него это не получилось. На помощь пришёл художественный музей. И выставку наполняют те полотна, которые входят в фонд музея. Всего госучреждение владеет 22 работами художника, но в персональную выставку вошли не все, а только часть, остальные сейчас выставляются в Губкине и Липецке.

Среди всех работ выставки художник выделяет «Великорецкий крестный ход» (2003 г.). На нём, как видно из названия, изображены христиане, вставшие в колонну, чтобы почтить святых. На переднем плане батюшки в белоснежных одеяниях (к слову, на соседней работе этой же тематики «Вифлеемская звезда», 2003 г., в белом изображён Иисус), сзади них - паломники. Лица людей не прорисованы, словно ими может быть любой наш современник. При этом люди как будто бы парят в зелёном пространстве, что это водная гладь или трава, каждый зритель для себя решает сам.

Художник три года вынашивал идею этой картины, работал над вариациями эскизов, а затем на протяжении трёх месяцев писал её.

Я был в Кирове, там был специальный пленер, приуроченный к этому крестному ходу. Этому крестному ходу более 600 лет. Даже в годы Советской власти, когда была борьба с религией, крестный ход существовал. Люди находили обходные пути, чтобы поклониться святым местам. Сам замысел я вынашивал три года, делал массу вариантов. Написал несколько совершенно других холстов, потом пришёл к этому варианту. Владимир Желобок

художник

По словам художника, он работает над собственными произведениями ежедневно, без выходных. Он особенно сильно любит писать природу. «Она вдохновляет и подсказывает темы», - признаётся Владимир Желобок.

Его творческий взгляд находит такие уголки деревенской жизни, которые щемят душу: это и лошадка возле стога сена, это курочка с петушком у перекошенного забора, это церквушки у реки. Нужно так любить природу, светлую жизнь, чтобы писать такие светлые картины, пропитанные воздухом. Вера Лыкова

сотрудник Белгородского государственного художественного музея

Выставка «Созерцая тишину» проработает в художественном музее до 5 июня. Она рассчитана на широкий круг посетителей.

Фото автора

Справка. Владимир Желобок родился в Краснодарском крае, там окончил художественное училище. Продолжил учёбу в Харьковском государственном художественно-промышленном институте. В Белгород переехал вместе с женой. Владимир Желобок член Союза художников России, он входит в состав областного выставкома.