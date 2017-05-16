Культура:

Выставка «Рукотворные чудеса»: лоскутная аппликация и роспись по ткани

15:58
16 Мая 2017
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Одноимённая экспозиция открылась в Пушкинской библиотеке-музее 16 мая.

В ней представлено 19 работ, выполненных в технике лоскутной аппликации и росписи по ткани. Тематика выставки обширна: языческие и христианские образы, мозаики фигур животных и насекомых, натюрморты с цветами, фруктами и религиозной утварью, природные и городские пейзажи и абстракции. Посетитель увидит и Ярило, и поющего ангела, лоскутные храмы, будто сошедшие с полотен Аристарха Лентулова, сфинксов, экзотических слонов, бабочек и даже Золотую рыбку.

Временные рамки работ – 2014-2017 годы. При этом авторами выступили студенты факультета дизайна и технологий БГИИК под руководством члена Союза дизайнеров России Дарьи Коханец.

Необычная техника завораживает. На выставке – очень позитивные краски. Выделить особую работу сложно, все они уникальны, и каждому нравится какая-то своя. При этом техника простая, этому можно научиться даже дома. Выставка уже экспонировалась у нас в Славянском центре культуры один месяц и собрала большое число посетителей – жителей микрорайона. Кроме того, она вызвала большой интерес у студентов.

Виталий Костенюк
начальник музейно-выставочного комплекса Славянского центра культуры БГИИК

Выставка организована Славянским центром культуры Белгородского государственного института искусств и культуры в рамках соглашения о научно-творческом сотрудничестве с Пушкинским библиотекой-музеем. Приурочена экспозиция ко Дню славянской письменности и культуры, который празднуется 24 мая.

Проработает она до 16 июня.

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