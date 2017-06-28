Культура:

Выставка о польском городе-побратиме Ополе открылась в Белгороде

11:24
28 Июня 2017
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Экспозиция начала работу 27 июня в рамках фестиваля городов-побратимов.

Фестиваль проводится администрацией города Белгорода уже второй год и рассказывает белгородцам о назначении движения побратимства, знакомит с культурой, историей, выдающимися людьми братских городов. Проведение Дня города Ополе в 2017 году приурочено к 800-летию этого старинного польского города и направлено на сохранение связей между жителями наших городов.

На выставке представлены картины Анны Стонога, Анны-Марии Роговской, Павла Бомерсбаха. Картины зарубежных писателей разбавил заслуженный художник России Иосиф Бобенчик. В первом зале расположилась экспозиция статуэток, журналов, домашней утвари польского происхождения, передающей атмосферу «заграничной жизни», её культуру.

Гости выставки вспоминали, как они бывали в Польше, что для них значит данный фестиваль, вспоминали своих заграничных друзей. Даже письмо благодарности, которое получила администрация города перед открытием, прочли на польском языке.

Белгород и Ополе сотрудничают в области культуры, искусства, библиотечного дела, спорта, туризма и по линии профессиональных обменов. Всё это на протяжении долгих лет способствует плодотворному развитию отношений между нашими городами, а также укреплению дружбы народов.

Открытие фестиваля городов-побратимов именно 25 июня неслучайно, так как в этот день празднуется день дружбы и единения славян.  

Белгородцы с радостью откликнулись на призыв администрации города организовать выставку, которая соберёт ретроспективу международных пленэров, народные экспонаты, воспоминания, фотографии. Особую благодарность администрация города выражает Галине Сахневич, Сергею Путятину, Валентине Гриценко, Александру Красникову, Станиславу Дымову, Наталье Гончаренко, региональному отделению Союза художников РФ и выставочному залу «Родина».

Выставка продлится до 2 июля.

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