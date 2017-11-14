Выставка масляной живописи Валерия Кузьминова открылась в Белгороде

21:39

Персональная выставка «Дорога за горизонт», посвящённая 50-летнему юбилею художника, экспонируется в выставочном зале «Родина».

На выставке представлено более 70 работ в технике масляной живописи.

Стены «Родины» украшают пейзажи, натюрморты, портреты, но самыми любимыми работами, по мнению гостей выставки, оказались картины с котами. Директор выставочного зала Наталья Гончаренко пообещала устроить этим «усатым и полосатым» котам Кузьминова персональную выставку, и вместе с председателем белгородского отделения Союза художников России Станиславом Дымовым вручила художнику букет белых роз и холсты «любимого размера».

Поздравить Валерия Кузьминова пришли члены Союза художников России, друзья, коллеги и жители Белгорода. «Дорога за горизонт» – шестая персональная выставка Кузьминова. Он принимал участие не только в городских и областных выставках, но и демонстрировал свои работы на межрегиональном уровне.

Как говорит сам Валерий Кузьминов: «Для меня эта выставка – способ посмотреть на то, как выглядят мои работы. У меня их огромное количество, и я иногда не могу представить, как они будут смотреться на стенах галерей. Просто развесить и посмотреть. Я стараюсь выставлять работы разных лет, начиная с 90-х годов».

Заглянуть «за горизонт» можно до 30 ноября.

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