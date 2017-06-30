Выставка «Лица страниц» к 100-летию «Белгородской правды» открылась в Белгороде

11:20

Экспозиция начала работать 29 июня в Белгородском государственном литературном музее.

На выставке представлены личные вещи журналистов, материалы из фондов Белгородского государственного литературного музея, документы и варианты оформления газеты различных лет из ГАБО, документы из ГАНИБО.

Мы хотели сконцентрировать внимание на том, что газета не просто отражает эпоху, но и является её участником. Инна Климова директор Белгородского литературного музея

Помимо этого, экспозиция включает серию фотографий Анатолия Лукьянова и карикатуры Василия Лебедева.

Мы поняли, что газета, которая прожила 100 лет, не могла быть всё время одинаковой. Она должна была меняться. Не зная, что получится, мы посмотрели, как она меняется, и попробовали показать, как это происходило. Наталья Буханцова заведующая экспозиционным отделом

Гости выставки поделились своими воспоминаниями о работе в издании, о коллегах по цеху, рассказали, что для них значит газета, и как она изменила их жизнь.

Мне пришлось снимать много известных людей и ветеранов. Была и самодеятельность. Всегда в газете не хватало снимков культуры. Я проработал 20 лет в «Белгородской правде» и за эти годы снял 12 километров кинопленки А2 на фотоаппарат. Сломал шесть или восемь фотоаппаратов, потому что они не выдерживали, когда используешь шесть, семь пленок в день. Анатолий Лукьянов

Выставка продлится до 12 августа.

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