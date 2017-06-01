Выставка картин Валерия Хайрулова к басням Крылова открылась в Белгороде

17:28

1 июня, в День защиты детей, в Белгородском литературном музее состоялось открытие выставки «Басни дедушки Крылова» из фондов Музея изобразительного и декоративно-прикладного искусства Хайрулова В2.

Картины московского художника Валерия Хайрулова по сюжетам знаменитых басен И. А. Крылова наполнены яркими образами персонажей. Работы выполнены в стиле лубок, т. е. помимо лаконичных изображений можно наблюдать поясняющие надписи. Написанные с юмором, персонажи в человеческих одеждах на тёмном фоне обретают новую жизнь.

В начале мероприятия сотрудница музея рассказала посетителям о творчестве И. А. Крылова и об уникальности данной экспозиции.

Во-первых, это 90 работ. У нас поместилось только 60. Очень важно, что художник не просто изобразил сюжеты басен и их мораль – он показал нам своё видение! А это очень важно! Это не первая выставка такого характера в нашем музее, и она рассчитана в основном на школьников, которые изучают творчество И. Крылова. Татьяна Моногарова старший научный сотрудник музея

Присутствовавший лично Валерий Хайлуров неоднократно воплощал в жизнь подобные проекты познавательного характера. Ещё в 2014 году был создан проект по произведению Ильфа и Петрова «12 стульев». В 2015 году художник показал экспонат по произведению «Золотой телёнок». А в 2016 году был создан проект из 36 картин по мотивам басен Эзопа. Все выставки В. Хайрулова – на благотворительной основе. На данный момент Валерий создаёт проект по басням И. Хемницера. Картины же сегодняшней выставки – самое большое количество иллюстраций к басням И. Крылова одного автора.

Басни актуальны во все времена. Это донесение морали в иносказательной форме. У И. Крылова басни в более удобной для восприятия форме. Через свои картины я хочу донести эту самую мораль. Я изобразил героев в человеческой одежде, чтобы подчеркнуть смысл. И чтобы всё было понято, я не стал загромождать фон чем-то второстепенным. Все мои работы просты и доходчивы. Это моё хобби! Валерий Хайрулов

Сюрпризом на открытии выставки стали разыгранные детской театральной студией «Молоко» такие басни, как «Слон на воеводстве» и «Квартет». Затем детям представилась возможность попробовать себя в познавательной викторине, за участие в которой в качестве приза они получили открытки и карандаши. А автора работ подарил им книгу с баснями И. Крылова. Завершилось мероприятие фотосессией с автором работ и раздачей автографов.

Выставка продолжится до 23 июня.

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