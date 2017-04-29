Выставка к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева открыта в Белгороде

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28 апреля в Белгородский литературный музей приехала большая выставка из орловского дома Тургенева.

Тургеневская коллекция орловского музея – самая обширная в России, ведь это родина писателя. Иван Сергеевич родился в 1818 году в Орле в дворянской семье. За всю свою жизнь он написал около 80 литературных произведений, среди которых всеми известные и любимые книги: «Ася», «Муму», «Записки охотника», «Накануне», «Отцы и дети». Тургенев написал много произведений, но о его творчестве написано ещё больше.

Орловский музей собрал портреты писателя, виды памятных мест, фотографии, автографы, документы, книги из мемориальной библиотеки автора, личные вещи и предметы быта. Всё это – во вновь открывшейся выставке в Белгороде.

Орловский музей сегодня находится на реконструкции, и если бы не это, то в наших стенах никогда бы не было этой выставки, потому что её предметы – постоянная экспозиция тургеневского музея. Инна Климова директор Белгородского государственного литературного музея

Любимой книгой писателя для иллюстраторов является, конечно же, «Записки охотника». В этой галерее небывалых образов русской природы нашли своё отображение почти все рассказы в рисунках П. Соколова, Е. Плехана, К. Рудакова и др.

Пока орловский музей готовится к празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева, постоянная экспозиция будет колесить по всей России. Первым городом, принявшим её, стал Белгород.

Два имени: Орёл и Белгород – два города первого салюта, их связывает время. 9 мая никогда мы не говорим Орёл, только Орёл и Белгород. Так и Тургенев и Россия неразделимы. Вера Ефремова директор Орловского объединённого государственного литературного музея И. С. Тургенева

Выставка будет работать до 25 июня.

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