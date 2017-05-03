Выставка «День памяти. Год любой» Станислава Косенкова открылась в Белгороде

20:45

3 мая в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открылась выставка из собрания музея-мастерской Станислава Косенкова.

В этом году музей-диорама празднует своё 30-летие. К празднествам приурочен проект «В содружестве музейном…», в рамках которого и открылась выставка с работами белгородского художника.

Жизнь Косенкова неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Ещё до его рождения мать Станислава Степановича получила весть о гибели мужа. Безрадостное военное детство не могло не отразиться на творчестве художника.

Он дитя войны, ненависть к насилию была у него с детства. Он рассказывал о разных сторонах войны, о разных восприятиях этого времени. В его военной теме не найти изображений с искорёженным танками, горящих самолётов, батальных сцен. Не потому, что он не принимал этого, а потому что он пережил это время и его интересовала война, отражённая в душах людей. Анна Косенкова заведующая музеем-мастерской С.С. Косенкова

Экспозиция выставки состоит из двух работ художника из серии «Красное вино победы». Цветная линогравюра «Дети войны» представляет младшее поколение во время военных событий: грустные дети стоят в чертополохе. Почему чертополох? Здесь всё просто: «по- косенковски» это растение – символ несчастья и зла. Цвет подобран также неслучайно – кроваво-фиолетовые оттенки говорят об ощущении беды, войны и невозвратности. Помимо этого красный – цвет торжества и победы, надежда и вера в лучшее.

Вторая линогравюра «Сёстры, матери и жёны» написана в стиле русской житийной иконы. На фоне плачущих вдов взгляд притягивает женщина с младенцем на руках в солнечном свете. Косенков рисует их неспроста – ребёнок – продолжение жизни, свет, который согреет всегда.

На выставке можно увидеть лучшие фотографии, сделанные Станиславом Степановичем, и некоторые иллюстрации к книге курского писателя Носова «Красное вино победы», а также творческие инструменты.

Косенков – продолжатель национальных традиций. Его произведения хранятся в 17 музеях и картинных галереях страны и мира, в том числе в Третьяковской галерее, Музее современного искусства Женевы, домах-музеях Тургенева в Орле, Тютчева в Брянской области. Фонд музея в Белгороде составляют личные вещи и инструменты, архив и все работы художника.

Фото автора