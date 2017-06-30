Как провести выходные в Белгородской области?
Например, съездить на фестиваль военно-исторической реконструкции на Нежеголь или посмотреть, как сотрудники ДПС участвуют в биатлоне. Это и многое другое ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.
РАЗНОЕ
С. Заячий хутор (берег реки Нежеголь, Шебекино)
1 июля
15:00 XII фестиваль военно-исторической реконструкции «Белый город 2017»
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
2 июля
18:00 Конкурс красоты «Лучшая модель России – 2017»
Телефон для справок: +7 (985) 622-65-66
КИНО
Белгородские кинотеатры 1-2 июля предлагают посмотреть фильмы:
фантастический экшен «Трансформеры: Последний рыцарь»,
хоррор-приключения «Мумия»,
приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»,
триллеры «2:22», «Синяя бездна»,
романтическая комедия «Очень плохие девчонки»,
драма «Холодное танго»,
мультфильмы «Тачки 3», «Гадкий я 3»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
1 июля
20:00 Музыкальный спектакль «Простить себя»
Телефон для справок: +7 (909) 203-80-50
2 июля
20:00 Сказка для взрослых детей «Трижды три»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, д. 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
1-2 июля
20:00 Спектакль «Наташина мечта»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
СПОРТ
АСК «Вираж»
1 июля
10:00 Соревнования по автомногоборью на патрульных автомобилях среди сотрудников ДПС. Биатлон ГИБДД – 2017
УСК БелГУ Светланы Хоркиной, пр-т Б. Хмельницкого, 3
2 июля
09:00 Первенство России среди кадетов 2003-2005 гг. р. по тхэквондо
Телефон для справок: +7 (4722) 52-49-94
Парк Победы
2 июля
10:00 Фестиваль здорового образа жизни «Мой выбор»
Телефон для справок: +7 (906) 565-42-42
П. Викторополь Вейделевского района
1-2 июля
11:00 Соревнования 5-го этапа открытого лично-командного Первенства и Чемпионата Белгородской области по мотокроссу, посвящённому памяти А. С. Кулика и 2-го этапа Кубка председателя регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области по мотокроссу 2017
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9
1 июля
14:00 Мастер-класс «Шаромоделирование: Цветочек» (6+)
1-2 июля
12:00, 13:00 Изостудия «Мульти-пульти рисование» (6+)
2 июля
12:00 Мастер-класс «Шаромоделирование: Подводное царство» (6+)
13:00 Летний мини-курс «Академия принцесс» (6+)
15:00 Мастер-класс «Бантики-цветочки» (6+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Театр кукол «Рукавичка», зрительный зал Пушкинской библиотеки-музея
1 июля
11:00 Кулинарный мастер-класс «Угощения для Карлсона» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 37-33-62
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)
2 июля
12:00 Мастер-класс «Фоторамочка в стиле сафари» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
ВЫСТАВКИ
1-2 июля
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «История выборов на Белгородчине», «Славим тебя, Белогорье», «Страницы творческой судьбы», «Рождённые летать»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Басни дедушки Крылова», «Лица страниц»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Ковровое богатство», «Игрушечные истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Французская гравюра XVIII–XIX вв.», «Магия востока», персональные выставки «Михаил Викторов. Живопись & графика», «Истории забытых вещей»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 «День города Ополе», персональная выставка «Бессмысленная аллегория»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Моя Родина – Советский Союз», «Слышен звон бубенцов издалека…»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 Коллективная выставка «Летний день»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Музейно-выставочный комплекс Славянского центра культуры БГИИК, ул. Губкина, 53
09:00 «Лето в красках», «Калейдоскоп работ из керамики»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Персональная фотовыставка «Краски мира: от Марокко до Филиппин», фотовыставка «Обыкновенный Петербург»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536