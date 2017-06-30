Как провести выходные в Белгородской области?

14:44

Например, съездить на фестиваль военно-исторической реконструкции на Нежеголь или посмотреть, как сотрудники ДПС участвуют в биатлоне. Это и многое другое ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.

РАЗНОЕ

С. Заячий хутор (берег реки Нежеголь, Шебекино)

1 июля

15:00 XII фестиваль военно-исторической реконструкции «Белый город 2017»

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

2 июля

18:00 Конкурс красоты «Лучшая модель России – 2017»

Телефон для справок: +7 (985) 622-65-66

КИНО

Белгородские кинотеатры 1-2 июля предлагают посмотреть фильмы:

фантастический экшен «Трансформеры: Последний рыцарь»,

хоррор-приключения «Мумия»,

приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»,

триллеры «2:22», «Синяя бездна»,

романтическая комедия «Очень плохие девчонки»,

драма «Холодное танго»,

мультфильмы «Тачки 3», «Гадкий я 3»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

1 июля

20:00 Музыкальный спектакль «Простить себя»

Телефон для справок: +7 (909) 203-80-50

2 июля

20:00 Сказка для взрослых детей «Трижды три»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, д. 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

1-2 июля

20:00 Спектакль «Наташина мечта»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

СПОРТ

АСК «Вираж»

1 июля

10:00 Соревнования по автомногоборью на патрульных автомобилях среди сотрудников ДПС. Биатлон ГИБДД – 2017

УСК БелГУ Светланы Хоркиной, пр-т Б. Хмельницкого, 3

2 июля

09:00 Первенство России среди кадетов 2003-2005 гг. р. по тхэквондо

Телефон для справок: +7 (4722) 52-49-94

Парк Победы

2 июля

10:00 Фестиваль здорового образа жизни «Мой выбор»

Телефон для справок: +7 (906) 565-42-42

П. Викторополь Вейделевского района

1-2 июля

11:00 Соревнования 5-го этапа открытого лично-командного Первенства и Чемпионата Белгородской области по мотокроссу, посвящённому памяти А. С. Кулика и 2-го этапа Кубка председателя регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области по мотокроссу 2017

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9

1 июля

14:00 Мастер-класс «Шаромоделирование: Цветочек» (6+)

1-2 июля

12:00, 13:00 Изостудия «Мульти-пульти рисование» (6+)

2 июля

12:00 Мастер-класс «Шаромоделирование: Подводное царство» (6+)

13:00 Летний мини-курс «Академия принцесс» (6+)

15:00 Мастер-класс «Бантики-цветочки» (6+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Театр кукол «Рукавичка», зрительный зал Пушкинской библиотеки-музея

1 июля

11:00 Кулинарный мастер-класс «Угощения для Карлсона» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 37-33-62

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)

2 июля

12:00 Мастер-класс «Фоторамочка в стиле сафари» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

ВЫСТАВКИ

1-2 июля

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «История выборов на Белгородчине», «Славим тебя, Белогорье», «Страницы творческой судьбы», «Рождённые летать»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Басни дедушки Крылова», «Лица страниц»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Игрушечные истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Французская гравюра XVIII–XIX вв.», «Магия востока», персональные выставки «Михаил Викторов. Живопись & графика», «Истории забытых вещей»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 «День города Ополе», персональная выставка «Бессмысленная аллегория»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Моя Родина – Советский Союз», «Слышен звон бубенцов издалека…»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 Коллективная выставка «Летний день»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Музейно-выставочный комплекс Славянского центра культуры БГИИК, ул. Губкина, 53

09:00 «Лето в красках», «Калейдоскоп работ из керамики»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Персональная фотовыставка «Краски мира: от Марокко до Филиппин», фотовыставка «Обыкновенный Петербург»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536