Как провести выходные в Белгороде?

14:55

Например, продегустировать разные вкусности на Белгородском Арбате, сходить на «сольник» The First Crew или в Цирк на воде. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.

РАЗНОЕ

Белгородский Арбат, ул. 50-летия Белгородской области

3 июня

11:00 Фестиваль уличной еды (дегустация блюд, вкусные мастер-классы, развлекательная программа)

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

4 июня

18:00 Благотворительный фестиваль «Живи» (средства от продажи билетов пойдут на лечение пятилетнего Егора Зенина, борющегося с аутизмом)

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

Арт-кафе «Студия», Гражданский пр-т, 59

3 июня

22:00 Вечеринка Cosmo & Skoro

Телефон для справок: +7 (4722) 35-32-21

КОНЦЕРТЫ

ДК «Энергомаш», пр-т Б. Хмельницкого, 78б

4 июня

18:00 Сольный концерт The First Crew

Телефон для справок: +7 (4722) 37-54-54

КИНО

Белгородские кинотеатры 3-4 июня предлагают посмотреть фильмы:

фэнтези-приключения «Чудо-женщина»,

приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»,

семейная драма «Одарённая»,

фантастический триллер «Чужой: Завет»,

приключенческий боевик «Меч короля Артура»,

экшен-комедия «Спасатели Малибу»,

драма «Нелюбовь»,

мультфильм «Трио в перьях»,

семейная анимация «Подводная эра»,

анимационная комедия «Спарк. Герой вселенной»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

4 июня

18:00 Комедийный спектакль «Направо от лифта»

Телефон для справок: +7 (906) 605-68-05

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

3-4 июня

20:00 Спектакль «Саша, вынеси мусор»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

3-4 июня

20:00 Спектакль «Осторожно, женщины!»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

СПОРТ

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

3 июня

11:00 Летний забег в рамках проекта «#Янаспорте31»

Парк Победы

3 июня

10:00 Общегородская утренняя зарядка с президентом Белгородской федерации бодибилдинга Сергеем Алиевым

Мкрн Улитка

3 июня

10:30 Второй этап кубка Черноземья по эндуро-кроссу

Г. Валуйки

3-4 июня

11:00 IV этап открытого Первенства и Чемпионата Белгородской области по мотокроссу

АСК «Вираж»

3 июня

09:30 Открытый любительский командный картинг-марафон на Кубок мэра города Белгорода

ЦИРК

ЦД «Космос»

3 и 4 июня

17:00 и 15:00 соответственно Цирк на воде «Остров грёз»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-92-20

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)

3 июня

16:00 Мастер-класс «ЭБРУ» (0+)

4 июня

16:00 Кукольный спектакль «Теремок» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9

3 июня

14:00 Игровое занятие «Игротека» (6+)

3-4 июня

12:00 Мастер-класс «Изостудия» (12+)

3 июня

14:30 Мастер-класс «Шаромоделирование: Свинка Пеппа» (6+)

3 июня

17:00 Праздник «Вечеринка с мультяшкой Холли» (0+)

3-4 июня

14:00 Игровое занятие «Играем в шахматы» (6+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, д. 2а, офис 420

3 июня

16:00 Бесплатный мастер-класс «Скорочтение и креативное мышление» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56

ВЫСТАВКИ

3-4 июня

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Славим тебя, Белогорье», «Мир керамики. Рождение образа», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею», «Басни дедушки Крылова»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Игрушечные истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Русские платки и шали», «Созерцая тишину»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 «В поисках мастерства», юбилейные выставки Анатолия и Михаила Смелых

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Моя Родина – Советский Союз»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Рукотворные чудеса»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета», фотовыставка «ПроТеатр»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536