Как провести выходные в Белгороде?
Например, продегустировать разные вкусности на Белгородском Арбате, сходить на «сольник» The First Crew или в Цирк на воде. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.
РАЗНОЕ
Белгородский Арбат, ул. 50-летия Белгородской области
3 июня
11:00 Фестиваль уличной еды (дегустация блюд, вкусные мастер-классы, развлекательная программа)
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
4 июня
18:00 Благотворительный фестиваль «Живи» (средства от продажи билетов пойдут на лечение пятилетнего Егора Зенина, борющегося с аутизмом)
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
Арт-кафе «Студия», Гражданский пр-т, 59
3 июня
22:00 Вечеринка Cosmo & Skoro
Телефон для справок: +7 (4722) 35-32-21
КОНЦЕРТЫ
ДК «Энергомаш», пр-т Б. Хмельницкого, 78б
4 июня
18:00 Сольный концерт The First Crew
Телефон для справок: +7 (4722) 37-54-54
КИНО
Белгородские кинотеатры 3-4 июня предлагают посмотреть фильмы:
фэнтези-приключения «Чудо-женщина»,
приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»,
семейная драма «Одарённая»,
фантастический триллер «Чужой: Завет»,
приключенческий боевик «Меч короля Артура»,
экшен-комедия «Спасатели Малибу»,
драма «Нелюбовь»,
мультфильм «Трио в перьях»,
семейная анимация «Подводная эра»,
анимационная комедия «Спарк. Герой вселенной»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
4 июня
18:00 Комедийный спектакль «Направо от лифта»
Телефон для справок: +7 (906) 605-68-05
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
3-4 июня
20:00 Спектакль «Саша, вынеси мусор»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
3-4 июня
20:00 Спектакль «Осторожно, женщины!»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
СПОРТ
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
3 июня
11:00 Летний забег в рамках проекта «#Янаспорте31»
Парк Победы
3 июня
10:00 Общегородская утренняя зарядка с президентом Белгородской федерации бодибилдинга Сергеем Алиевым
Мкрн Улитка
3 июня
10:30 Второй этап кубка Черноземья по эндуро-кроссу
Г. Валуйки
3-4 июня
11:00 IV этап открытого Первенства и Чемпионата Белгородской области по мотокроссу
АСК «Вираж»
3 июня
09:30 Открытый любительский командный картинг-марафон на Кубок мэра города Белгорода
ЦИРК
ЦД «Космос»
3 и 4 июня
17:00 и 15:00 соответственно Цирк на воде «Остров грёз»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-92-20
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)
3 июня
16:00 Мастер-класс «ЭБРУ» (0+)
4 июня
16:00 Кукольный спектакль «Теремок» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9
3 июня
14:00 Игровое занятие «Игротека» (6+)
3-4 июня
12:00 Мастер-класс «Изостудия» (12+)
3 июня
14:30 Мастер-класс «Шаромоделирование: Свинка Пеппа» (6+)
3 июня
17:00 Праздник «Вечеринка с мультяшкой Холли» (0+)
3-4 июня
14:00 Игровое занятие «Играем в шахматы» (6+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, д. 2а, офис 420
3 июня
16:00 Бесплатный мастер-класс «Скорочтение и креативное мышление» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56
ВЫСТАВКИ
3-4 июня
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Славим тебя, Белогорье», «Мир керамики. Рождение образа», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею», «Басни дедушки Крылова»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Ковровое богатство», «Игрушечные истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Русские платки и шали», «Созерцая тишину»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 «В поисках мастерства», юбилейные выставки Анатолия и Михаила Смелых
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Моя Родина – Советский Союз»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Рукотворные чудеса»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета», фотовыставка «ПроТеатр»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536