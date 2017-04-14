Как провести выходные в Белгороде?

15:44

Например, встретить Благодатный огонь на ротонде, посмотреть видеоспектакль «Власть тьмы» по одноимённой пьесе Л. Н. Толстого или прийти на кастинг Pantera Models. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.

РАЗНОЕ

Модельное агентство Pantera Models

15 апреля

Кастинг Pantera Models

Телефон для справок: +7 (985) 622-65-66

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, ул. Попова, 39а

15 апреля

11:00 Экологическая гостиная «Белогорье – территория экологического просвещения»

ТРЦ «РИО», пр-т Б. Хмельницкого, 164

16 апреля

19:00 «Английский клуб в РИО»

Телефон для справок: +7 (4722) 23-07-03

Ротонда-часовня в честь Рождества Христова

16 апреля

13:00 Встреча Благодатного огня

Преображенский кафедральный собор – Соборная площадь

16 апреля

14:30 Крестный ход

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109

15 апреля

20:00 Творческий вечер Александра Кореневского (яркого рок-н-рольщика, талантливого и самобытного поэта, создателя группы «Гедера»)

Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04

КИНО

Белгородские кинотеатры 15-16 апреля предлагают посмотреть фильмы:

скоростной боевик «Форсаж 8»,

мистический триллер «БайБайМэн»,

постапокалиптический экшн «Танцы насмерть»,

фантастический блокбастер «Призрак в доспехах»,

драма «Жена смотрителя зоопарка»,

мистическая драма «Лекарство от здоровья»,

космическая драма «Время первых»,

комедия «Ой, мамочки»,

криминальная комедия «Уйти красиво»,

комедийная мелодрама «Собачья жизнь»,

семейная анимация «Босс-Молокосос»,

анимационная комедия-фэнтези «Смурфики: Затерянная деревня»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

15 апреля

18:00 Комедия о любви в двух актах «Касатка» (спектакль Семёна Спивака о страстной и застенчивой, запоздалой и внезапно вспыхнувшей любви)

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, ул. Попова, 39а

16 апреля

16:00 Показ видеозаписи спектакля «Власть тьмы» по одноимённой пьесе Л. Н. Толстого в исполнении актеров Государственного академического Малого театра России

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

15 апреля

12:00 Детский утренник «На краю Вселенной» (0+)

16 апреля

12:00 Детский утренник «Иллюзион-шоу» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, 2а, офис 420

15 апреля

17:30 Мастер-класс «Скорочтение, память, внимание, логика для детей от 6 до 12 лет», «Летняя школа – Всё включено!»

Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

15 апреля

11:00, 13:00 Спектакль-урок «Дедушка из чайника, или Уроки безопасности» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

15 апреля

11:00, 15:00 Музейно-образовательный проект «Искусство из бумаги»: Ракета (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 32-16-75

Торговый центр «Парковый», ул. Садовая, 2а

15 апреля

11:00 Урок-игра для детей и подростков «Три кита актёрского мастерства» (6+)

Телефон для справок: +7 (904) 092-85-53

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж

15 апреля

16:00 Мастер-класс «Пасхальная открытка» (0+)

17:30 Мастер-класс «Шаромоделирование: Пасхальный символ» (0+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

ВЫСТАВКИ

15-16 апреля

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Белгородской губернии вехи», «Головной убор в жизни русской женщины», «История выборов на Белгородчине», интерактивная выставка «3D воображариум»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Мозаика эпопеи»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Судьба человека – судьба народа», проект «В содружестве музейном…» – «Рождение Красной армии»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Приоткрыв кулисы…», «За гранью предметности», персональная выставка «Световые иллюзии», «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

10:00 «Народный костюм. Незабытые традиции»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 Персональная выставка «Борис Грошенко»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 Выставка «Майя Плисецкая. Легенда»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Музейно-выставочный комплекс БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В. Г. Шухова, Аудиторный корпус, комната 103

Персональная выставка «Сокровища Крыма – солнце и море»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-99-80

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Вячеслав Колесник – сам себе художник», «Тихая моя Родина», фотовыставка «Вернусь живым…»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставки «В мире животных», «Девять»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536