Как провести выходные в Белгороде?
Например, забрать питомца к себе домой, сдать тест на знание истории Великой Отечественной или поучаствовать в «Медионе». Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.
РАЗНОЕ
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
22 апреля
11:00 Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
Студия К34, ул. Победы, 83б («Лента»)
22 апреля
12:00 Образовательный форум о медиасфере «Медион»
Телефон для справок: +7 (999) 700-38-36
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, д. 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
22 апреля
11:00 Областной фестиваль-конкурс художественного семейного творчества «Радуга талантов»
ТРЦ «РИО», пр-т Б. Хмельницкого, 164
23 апреля
19:00 «Английский клуб в РИО»
Телефон для справок: +7 (4722) 23-07-03
Студия «Талант», ул. Есенина, 8а
23 апреля
16:00 Мастер-класс в студии «Талант» «Живопись маслом»
Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109
22 апреля
19:00 Клубный концерт Driven Under
23 апреля
20:00 Сover show «Король и Шут»
Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04
Ирландский паб Hamilton's pub, ул. Мичурина, 79
22 апреля
23:00 Клубный концерт Blues Family
Телефон для справок: +7 (4722) 318-450
КОНЦЕРТЫ
Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а
23 апреля
18:00 Комедия Ч. Чаплина «Цирк» (кинопоказ + живой звук)
Телефон для справок: +7 (4722) 333-319
ДК «Энергмаш», пр-т Б. Хмельницкого, 78б
22 апреля
19:00 Сольный концерт Ирины Круг
Телефон для справок: +7 (4722) 37-54-54
МКЦ НИУ БелГУ, ул. Победы, 85
22 апреля
19:00 Сольный концерт Ярослава Сумишевского
Телефон для справок: +7 (4722) 37-54-54
КИНО
Белгородские кинотеатры 22-23 апреля предлагают посмотреть фильмы:
скоростной боевик «Форсаж 8»,
психологический триллер «Наваждение»,
фантастический блокбастер «Призрак в доспехах»,
космическая драма «Время первых»,
комедия «Кухня. Последняя битва»,
семейные анимации «Босс-Молокосос», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
«Дом офицеров», ул. Куйбышева, 33а
22 апреля
18:00 Спектакль «Вечер комедий 2»
Телефон для справок: +7 (952) 436-55-94
ДК «Энергмаш», пр-т Б. Хмельницкого, 78б
23 апреля
18:00 Музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-93-14
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
22-23 апреля
19:00 Спектакль «Игроки»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
22 апреля
15:00 По мотивам рассказов «Грех» и «Верочка» «Приговорённый к счастью»
18:00 Пьеса в двух действиях «Земля Эльзы»
23 апреля
18:00 Комедия-водевиль в двух действиях «Ханума»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
22-23 апреля
20:00 Спектакль «Бро.День»
Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33
СПОРТ
УСК С. Хоркиной
22 апреля
10:30 Спартакиада детей работников Белгородской энергосистемы
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8
22 апреля
11:00, 13:00 Волшебная сказка «Аленький цветочек» (6+)
23 апреля
11:00, 13:00 Музыкальная сказка «Три поросёнка» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83
Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, 2а, офис 420
22 апреля
17:30 Мастер-класс «Английский язык – первые ступеньки» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж
22 апреля
17:00 Вечеринка «В поисках зачарованного меча» (6+)
23 апреля
12:00 Мастер-класс «Оригами: Пёс» (12+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло
22 апреля
12:00 Детский утренник «День Земли» (0+)
23 апреля
12:00 Детский утренник «Супергеройский Твистер» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
23 апреля
11:00 Сказка «Летучий корабль» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)
23 апреля
16:00 Праздник «Королевская вечеринка!»
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
ВЫСТАВКИ
22 апреля
Площадка перед Пансионатом временного содержания животных, Промышленный проезд, 12
11:00 Выставка-раздача животных «Пойдём домой»
22-23 апреля
ВК «Белэкспоцентр», ул. Победы, 147а
10:00 Межрегиональные выставки «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка», «Свой дом. Ландшафтный дизайн. Сад. Огород»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-29-41
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Белгородской губернии вехи», «Головной убор в жизни русской женщины», «История выборов на Белгородчине», «Нас покориться никто не заставит…», интерактивная выставка «3D воображариум»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Мозаика эпопеи»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Судьба человека – судьба народа», проект «В содружестве музейном…» – «Рождение Красной армии»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Приоткрыв кулисы…», «За гранью предметности», «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», персональная юбилейная выставка «Г. А. Кудрявцев»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
10:00 «Народный костюм. Незабытые традиции»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 Персональная выставка «Борис Грошенко»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 Выставка «Майя Плисецкая. Легенда»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Музейно-выставочный комплекс БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В. Г. Шухова, Аудиторный корпус, комната 103
Персональная выставка «Сокровища Крыма – солнце и море»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-99-80
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Вячеслав Колесник – сам себе художник», «Тихая моя Родина», фотовыставка «Вернусь живым…»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Фотовыставка «Девять»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536