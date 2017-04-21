Как провести выходные в Белгороде?

15:50

Например, забрать питомца к себе домой, сдать тест на знание истории Великой Отечественной или поучаствовать в «Медионе». Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.

РАЗНОЕ

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

22 апреля

11:00 Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Студия К34, ул. Победы, 83б («Лента»)

22 апреля

12:00 Образовательный форум о медиасфере «Медион»

Телефон для справок: +7 (999) 700-38-36

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, д. 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

22 апреля

11:00 Областной фестиваль-конкурс художественного семейного творчества «Радуга талантов»

ТРЦ «РИО», пр-т Б. Хмельницкого, 164

23 апреля

19:00 «Английский клуб в РИО»

Телефон для справок: +7 (4722) 23-07-03

Студия «Талант», ул. Есенина, 8а

23 апреля

16:00 Мастер-класс в студии «Талант» «Живопись маслом»

Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109

22 апреля

19:00 Клубный концерт Driven Under

23 апреля

20:00 Сover show «Король и Шут»

Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04

Ирландский паб Hamilton's pub, ул. Мичурина, 79

22 апреля

23:00 Клубный концерт Blues Family

Телефон для справок: +7 (4722) 318-450

КОНЦЕРТЫ

Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а

23 апреля

18:00 Комедия Ч. Чаплина «Цирк» (кинопоказ + живой звук)

Телефон для справок: +7 (4722) 333-319

ДК «Энергмаш», пр-т Б. Хмельницкого, 78б

22 апреля

19:00 Сольный концерт Ирины Круг

Телефон для справок: +7 (4722) 37-54-54

МКЦ НИУ БелГУ, ул. Победы, 85

22 апреля

19:00 Сольный концерт Ярослава Сумишевского

Телефон для справок: +7 (4722) 37-54-54

КИНО

Белгородские кинотеатры 22-23 апреля предлагают посмотреть фильмы:

скоростной боевик «Форсаж 8»,

психологический триллер «Наваждение»,

фантастический блокбастер «Призрак в доспехах»,

космическая драма «Время первых»,

комедия «Кухня. Последняя битва»,

семейные анимации «Босс-Молокосос», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

«Дом офицеров», ул. Куйбышева, 33а

22 апреля

18:00 Спектакль «Вечер комедий 2»

Телефон для справок: +7 (952) 436-55-94

ДК «Энергмаш», пр-т Б. Хмельницкого, 78б

23 апреля

18:00 Музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-93-14

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

22-23 апреля

19:00 Спектакль «Игроки»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

22 апреля

15:00 По мотивам рассказов «Грех» и «Верочка» «Приговорённый к счастью»

18:00 Пьеса в двух действиях «Земля Эльзы»

23 апреля

18:00 Комедия-водевиль в двух действиях «Ханума»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

22-23 апреля

20:00 Спектакль «Бро.День»

Телефон для справок: +7 (920) 562-55-33

СПОРТ

УСК С. Хоркиной

22 апреля

10:30 Спартакиада детей работников Белгородской энергосистемы

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

22 апреля

11:00, 13:00 Волшебная сказка «Аленький цветочек» (6+)

23 апреля

11:00, 13:00 Музыкальная сказка «Три поросёнка» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83

Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, 2а, офис 420

22 апреля

17:30 Мастер-класс «Английский язык – первые ступеньки» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Губкина, 18ж

22 апреля

17:00 Вечеринка «В поисках зачарованного меча» (6+)

23 апреля

12:00 Мастер-класс «Оригами: Пёс» (12+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

22 апреля

12:00 Детский утренник «День Земли» (0+)

23 апреля

12:00 Детский утренник «Супергеройский Твистер» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

23 апреля

11:00 Сказка «Летучий корабль» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)

23 апреля

16:00 Праздник «Королевская вечеринка!»

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

ВЫСТАВКИ

22 апреля

Площадка перед Пансионатом временного содержания животных, Промышленный проезд, 12

11:00 Выставка-раздача животных «Пойдём домой»

22-23 апреля

ВК «Белэкспоцентр», ул. Победы, 147а

10:00 Межрегиональные выставки «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка», «Свой дом. Ландшафтный дизайн. Сад. Огород»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-29-41

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Белгородской губернии вехи», «Головной убор в жизни русской женщины», «История выборов на Белгородчине», «Нас покориться никто не заставит…», интерактивная выставка «3D воображариум»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Мозаика эпопеи»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Судьба человека – судьба народа», проект «В содружестве музейном…» – «Рождение Красной армии»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Приоткрыв кулисы…», «За гранью предметности», «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», персональная юбилейная выставка «Г. А. Кудрявцев»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

10:00 «Народный костюм. Незабытые традиции»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 Персональная выставка «Борис Грошенко»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 Выставка «Майя Плисецкая. Легенда»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Музейно-выставочный комплекс БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В. Г. Шухова, Аудиторный корпус, комната 103

Персональная выставка «Сокровища Крыма – солнце и море»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-99-80

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Вячеслав Колесник – сам себе художник», «Тихая моя Родина», фотовыставка «Вернусь живым…»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставка «Девять»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536