«Волшебная ночь» Анны Жигаловой выиграла областной конкурс «Белгородская палитра»

18:59

В Белгородском художественном музее состоялась церемония награждения победителей конкурса юных художников «Белгородская палитра». Он проводится ежегодно с 2006 года.

Из года в год работы конкурсантов затрагивают не только актуальные события, но и памятные исторические даты. Конкурс этого года прошёл под названием «Дайте миру шанс» и был приурочен к Году экологии и 100-летию революции 1917 года. В нём приняли участие 112 конкурсантов 17-21 года, представив 153 работы.

Заведующая отделом развития Алла Селютина отметила, что работ в этом году было много и все они были сделаны на довольно высоком уровне, ввиду чего членам жюри было сложно выбрать самые достойные. Тема экологии вдохновила ребят сильнее, чем тема революции в силу большей актуальности и доступности. Но те работы, которые отражали революционные события, были глубокими, осмысленными и философскими.

Свои произведения молодые дарования представляли в различных жанрах и техниках.

Из-за отсутствия работ, достойных первого места, в номинации «Фотография» жюри наградило конкурсантку в номинации «Декоративно-прикладного искусство».

Дипломом и денежным призом награждены студенты, занявшие I места: студент БГИИК Андрей Киденко в номинации «Живопись», студентка БГИИК Александра Корнюшкина в номинации «Графика», студентка БГИИК Алина Закирова в номинации «Скульптура», студентка БГИИК Анастасия Ищук в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Дипломом, памятным кубком и денежным призом награждена победительница конкурса «Белая палитра 2017» – студентка БГИИК Анна Жигалова со своей керамической композицией «Волшебная ночь».

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