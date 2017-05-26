Военный музей адмиралов Касатоновых открыли в Белгородской области

18:08

Церемония открытия нового объекта состоялась сегодня, 26 мая, в селе Беленихино Прохоровского района.

Красную ленту перед входом в музей перерезал лично представитель династии Касатоновых, адмирал флота Игорь Касатонов.

В именитой военной династии три адмирала. Игорь Касатонов был командиром Черноморского флота в 1991-92 годах. В 1992 году он отказался присягать на верность Украине, тем самым оставив Черноморский флот в составе РФ. Сегодня он занимает должность советника начальника Генерального штаба ВС России.

Герой Советского Союза адмирал Владимир Касатонов (отец) был командующим Черноморским, Балтийским и Северным флотами. Основатель плеяды, Афанасий Касатонов, служил вахмистром в лейб-гвардии гусарского (Улановского) полка императрицы Александры Фёдоровны. Стоит отметить, что на территории школы в селе Беленихино установлен бронзовый бюст основоположнику морской династии.

Семейные традиции продолжает племянник – Владимир Касатонов, который сейчас занимает должность начальника Военно-морской академии имени Кузнецова.

В музее четыре выставочных зала: большинство экспонатов уникальны, ведь личные вещи адмиралов передали их родственники. Мультимедийная техника помогает воссоздать реалистичную картину эпохи Советского флота.

Работа над созданием музея началась ещё три года назад.

Фото Екатерины Волобуевой