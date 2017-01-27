Владимир Лыткин показал пейзажи российской глубинки в честь своего 60-летия
Торжественное открытие юбилейной выставки члена Союза художников России «Русь уходящая» состоялось 27 января в выставочном зале «Родина» в Белгороде.
По случаю своего 60-летия Владимир Лыткин представил более 40 своих работ по теме «Русь уходящая», выполненных в технике пастели, масляной живописи и гуаши. Пейзажи российской глубинки собрали вокруг себя не только родственников автора, близких друзей, его учителей, одноклассников и множество поклонников, но и членов Союза художников России.
На выставке можно заметить работы преимущественно 2006-2007 годов. Некоторые картины даже хранятся за рубежом, однако, как утверждает сам автор, есть особенные, дорогие сердцу пейзажи:
Трудно выделить из всего многообразия какую-то одну, любимую картину. Но если бы пришлось выбирать, то такой стала бы «Осень в Марино», так как это моя родина.
Владимир Лыткин
Мастер лоскутного шитья, член Союза художников России Маргарита Кудрявцева пришла поддержать коллегу и выразить особое восхищение экспозицией.
Я люблю Лыткина за то, что, глядя на его картины, понимаешь, что это состояние тебе очень знакомо. Все эти эмоции ты уже переживал когда-то, а на холсте они представлены во всех тонкостях. Казалось бы, нет особой яркости, картины сдержанные, но в этом и просматривается мудрость автора.
Маргарита Кудрявцева
Поздравить художника пришёл и его лучший друг детства, учительница Тамара Ивановна, а также одноклассница Галина Назарова. Галина является поклонницей творчества Владимира ещё со школьной скамьи. У себя дома она хранит четыре картины Лыткина и отмечает особый талант художника видеть прекрасное в обыденном. Её слова ещё раз подтверждают, что талантливый человек талантлив во всём: «Он и на гитаре очень хорошо играет, и стихи пишет, и портреты (не только пейзажи), и фотографирует замечательно».
Посетить экспозицию «Русь уходящая» Владимира Лыткина можно до 26 февраля.
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