Владимир Лыткин показал пейзажи российской глубинки в честь своего 60-летия

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Торжественное открытие юбилейной выставки члена Союза художников России «Русь уходящая» состоялось 27 января в выставочном зале «Родина» в Белгороде.

По случаю своего 60-летия Владимир Лыткин представил более 40 своих работ по теме «Русь уходящая», выполненных в технике пастели, масляной живописи и гуаши. Пейзажи российской глубинки собрали вокруг себя не только родственников автора, близких друзей, его учителей, одноклассников и множество поклонников, но и членов Союза художников России.

На выставке можно заметить работы преимущественно 2006-2007 годов. Некоторые картины даже хранятся за рубежом, однако, как утверждает сам автор, есть особенные, дорогие сердцу пейзажи:

Трудно выделить из всего многообразия какую-то одну, любимую картину. Но если бы пришлось выбирать, то такой стала бы «Осень в Марино», так как это моя родина. Владимир Лыткин

Мастер лоскутного шитья, член Союза художников России Маргарита Кудрявцева пришла поддержать коллегу и выразить особое восхищение экспозицией.

Я люблю Лыткина за то, что, глядя на его картины, понимаешь, что это состояние тебе очень знакомо. Все эти эмоции ты уже переживал когда-то, а на холсте они представлены во всех тонкостях. Казалось бы, нет особой яркости, картины сдержанные, но в этом и просматривается мудрость автора. Маргарита Кудрявцева

Поздравить художника пришёл и его лучший друг детства, учительница Тамара Ивановна, а также одноклассница Галина Назарова. Галина является поклонницей творчества Владимира ещё со школьной скамьи. У себя дома она хранит четыре картины Лыткина и отмечает особый талант художника видеть прекрасное в обыденном. Её слова ещё раз подтверждают, что талантливый человек талантлив во всём: «Он и на гитаре очень хорошо играет, и стихи пишет, и портреты (не только пейзажи), и фотографирует замечательно».

Посетить экспозицию «Русь уходящая» Владимира Лыткина можно до 26 февраля.

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