Владимир Спиваков: Я надеюсь, что через искусство можно соединить людей

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17 мая в Белгородской государственной филармонии стартовал фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…».

За четыре дня, с 17 по 20 мая, Национальному филармоническому оркестру России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова предстоит дать четыре концерта в рамках фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Всё началось в Белгороде, затем концерты фестиваля пройдут в Старом Осколе, Курске и Железногорске.

Тот фестиваль, который начинает работать сегодня в нашей области, предполагает ещё выставочные композиции, мастер-классы и определённые встречи с выдающимися нашими современниками. Мы надеемся, что то сотрудничество, которое намечено между правительством области и управляющей компании фонда, будет продолжено и у белгородцев будет возможность соприкасаться с вечностью благодаря нашим меценатам и друзьям. Ольга Павлова

заместитель губернатора Белгородской области

В Белгородской филармонии – аншлаг, в зале нет свободных мест. И это понятно, ведь на сцене – один из крупнейших мировых музыкальных коллективов. Национальный филармонический оркестр России под управлением главного дирижёра и художественного руководителя Владимира Спивакова в Белгородской филармонии исполнил партии из известных опер. Так, в сопровождении лауреатов международных конкурсов: участницы проекта «Большая опера» Марики Мачитидзе (сопрано, Грузия) и ведущего солиста Московского театра «Новая Опера» Василия Ладюка (баритон, Москва) гости вечера услышали арии из опер «Севильский Цирюльник» Джоаккино Россини, «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти, «Кармен» Жоржа Бизе, «Фауст» Шарля Гуно и других. Но за все два отделения два прекрасных оперных голоса так и не прозвучали в дуэте.

Мы приезжаем дать концерты. Главное заключается в простых словах. Это мне сказали совершенно простые люди, не имеющие никакого отношения к музыке: «Вы знаете, Владимир Теодорович, мы пришли на концерт в одном настроении, а ушли в совершенно другом. Мы почувствовали, что рады друг другу». Сейчас это очень важно, потому что то количество негатива, которое идёт из телевизионных устройств, из СМИ, конечно же, разобщает людей и разрушает их психику, влияет на детей. А когда люди рады друг другу – это совершенно другая атмосфера. Владимир Спиваков

художественный руководитель Национального филармонического оркестра России

Примечательно, что Марика Мачитидзе вместе с маэстро выступала впервые и перед выходом к публике волновалась. Кстати, маэстро дебют оперной дивы оценил положительно.

Молодец она, я очень доволен. Я за то, чтобы люди понимали, что культура не имеет границ. Очень приятно, что Марика Мачитидзе из Грузии. Я надеюсь, что через искусство можно соединить людей. Владимир Спиваков

художественный руководитель Национального филармонического оркестра России

Для ценителей классической музыки был ещё один сюрприз: белгородцы увидели знаменитую дирижёрскую палочку Владимира Спивакова, которую ему подарил Леонард Бернстайн.

Концерт белгородским слушателям понравился. Зал не затихал и дважды вызывал музыкантов на бис. В первый раз они исполнили вальс из балета «Спящая красавица» Петра Чайковского, а затем вальс из балета Арама Хачатуряна «Маскарад».

Концерт прошёл при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и фестиваля искусств «Артокно».

Фестиваль «Артокно» организован недавно с целью обеспечения творческого диалога между столицами и регионами. То, что мы делали раньше, привозили в регионы высокое столичное искусство – мы продолжаем это делать. Нам захотелось развиваться, расширять горизонты, и мы решили организовать круглогодичный фестиваль. Он не событийный и весь год наполнен какими-то интересными мероприятиями разного масштаба и формата. Дальнейшая цель нашего фестиваля – дать возможность региональным коллективам и талантливым людям показать себя в столице. Фатима Мухомеджан

заместитель директора Фонда «Искусство, наука и спорт»

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