В Белгороде прошла премьера спектакля по стихотворениям Иосифа Бродского.

14:28

Независимый молодёжный театр «Новая сцена – 2» сыграл премьерную постановку «Бро.День» на большой сцене Белгородского центра народного творчества.

Новое творение режиссёра театра Оксаны Погребняк приурочено к знаковой дате – годовщине смерти поэта. Помимо основных актёров, в премьерных показах приняли участие «новички» театра, участники тренинг-проекта Ultraviolet. Также сюрпризом для белгородского зрителя стало появление на сцене танцовщиц студии НИУ «БелГУ» «Данс Хаос». Таким образом «Бро.День» – самая масштабная постановка театра за последние три года.

Спектакль прослеживает жизнь поэта от его советского периода до заграничного. Канва спектакля проста: актёр театра читает стихотворение, а танцовщица сопровождает его ярким танцевальным действием. При кажущейся простоте режиссёрской задумки постановка создаёт впечатляющий массовый эффект, подкреплённый музыкальными композициями Эминема и другой электронной музыкой.

Перед зрителем открываются новые и новые страницы жизни Иосифа Бродского. Сначала на сцене разворачивается «подготовка» к спектаклю: актёры действительно моют полы, подметают, подвешивают штанкеты, танцовщицы разминаются перед выступлением. Таким образом, мы «входим» в спектакль одновременно с театральной труппой.

Затем артисты «Новой сцены – 2» оказываются на вокзале, где разыгрывают этюды на заданную тему, а затем пускаются в «плаванье» по волнам времени. Это яркая метафора скитаний самого поэта по стране в поисках правды и своего места в жизни. Также белгородцы смогут и побывать на импровизированных похоронах литератора, и заглянуть в психиатрическую больницу, куда его не раз отправляли на медицинскую экспертизу.

В постановке задействован состав «Джаз-модерн» танцевального коллектива «Данс Хаос». Но одним стилем хореография спектакля не ограничивается – в действие активно вплетаются и классический академический танец, и контемпорари.

Смешение большого количества жанров в одной театральной постановке создаёт впечатление бешеного ритма жизни, передаёт насыщенную событийность жизни знаменитого поэта.

Ближайшие показы «Бро.День» – 11 и 12 февраля. Подробности можно узнать в группе в социальной сети «ВКонтакте».