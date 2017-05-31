В лиге КВН «БелОблСмех» прошёл толерантный четвертьфинал

12:06

Темнокожие легионеры помогли команде «Барон фон Шнапс» одержать уверенную победу и выйти в полуфинал.

После сельского рэп-батла в первой игре второй четвертьфинал был куда смешнее. За единственную гарантированную путёвку в полуфинал боролись пять команд: «Барон фон Шнапс» (НИУ «БелГУ»), «Такси» (БУКЭП), «Я и все, все, все» (Борисовка), «Полный бак» и «Унесённые верхом» из старооскольского филиала «БелГУ».

Сборная заправок Белгорода «Полный бак» начала в приветствии с шуток про себя:

– Зачем нам доказывать, что мы заправщики? По нам и так всё видно!

Далее целью для шуток стали футболисты: Кокорина обыграл гондольер, а Криштиану Роналду получил российское гражданство и тут же разучился играть в футбол.

Смешной вышла миниатюра про то, как бывший бариста устроился работать на заправку:

– Загляните в бак, я вам на поверхности бензина ёлочку нарисовала!

Вася Борисовский и его друзья из команды «Я и все, все, все» хотели взять к себе члена жюри Вадима Кумейко, но тот кастинг не прошёл, потому состав не изменился.

Тимати решил прорекламировать малобюджетные лекарственные препараты:

– Нет ничего под рукой, чтоб унять твою боль? Не надо печалиться. Поболит – и отвалится.

– Прописали клизму – прояви харизму!

И шутка «из биатлона других команд»:

– Приведение-гомосексуал своим пу-пу-пу пугает куда больше людей!

Феерическое приветствие показали ребята из «Барона фон Шнапса». Юбилейный сезон «БелОблСмеха» спасён.

– Вас приветствует сборная Германии по футболу! Так у нас больше шансов выиграть у русских.

– Но у нас сильные соперники, например, «Такси».

-– Я тебя умоляю! Если «Полный бак» не пройдёт, следующую игру они не вывезут!

Тут на сцену вышел темнокожий парень в гимнастёрке со словами «Гитлер капут!» и «Спасибо деду за Победу!»:

– Как вы отпраздновали 9 Мая?

– Прятались в «Рио». Туда всё равно никто не ходит.

Заводила в команде – девушка Эльвира:

– Привет, меня зовут Эля. Но вы можете называть меня просто Элечка.

– Я бы сказал, икс-икс-Элечка.

– Эля, мне кажется, что в команде ты – белая корова.

– Может, ворона?

– Нет-нет, всё верно.

К концу приветствия на сцене собралось трое темнокожих парней. Один утверждал, что «БелОблСмех» – лига нетолерантная, хочет свою создать – «ЧёрнОблСмех».

– В белом городе был белый-белый дом…

– О май Трамп!

Команда «Унесённые верхом» представила начинающий дуэт «Бутылка»:

– Он просто «р» не выговаривает.

– А я – душа компании.

– А я душ компании. Хочешь, спинку потру?

Вышла забавной миниатюра «Маленькому удаву попалась слишком большая жертва», которая в конце мучений предложила:

– Яблоко будешь?

– Буду.

Команда «Такси» заняла четвёртое место в 1\8, но жюри добрали ребят в четвертьфинал. Пошутили о том, как продвигаться дальше.

– Рома как раз установил новый рекорд по скорости.

– Да? Что же его девушка этому не рада?

Была смешной миниатюра про лист каштана, выдаваемый за марихуану.

Мужчина потерял память, а у него восемь ипотек:

– Это что, мне Бог второй шанс дал?!

Веселее в этот раз была и разминка. Спрашивали: «Какое у вас самое яркое воспоминание, когда вам было 5 лет?».

– Бензин по 6 рублей.

– Проснулся, к зеркалу подошёл, а там усы эти…

На вопрос «Константин Курганский любит мероприятия без буквы «р» в названии. А какие любимые мероприятия у вас?» отвечали:

– Для нас выехать из Старого Оскола – уже мероприятие.

– Вы бы знали, какие любимые фильмы у Курганского!

В музыкальном конкурсе снова смешнее всех был «Барон…» с мастер-классом по толерантному похудению за один день до лета. Темнокожий фитнес-отец научил девушек правильной диете под музыкальный рефрен «Жрать – это плохо! Не жри!».

– Уже 6 часов, а я хочу есть! Что мне делать?

– Переведи часы! Это ли не чудо?!

– Фитнес-отец, смотрите, у меня плоский животик!

– И не только животик… Это ли не чудо?!

– Моего парня не устраивает моя фигура…

– У тебя есть парень? Это ли не чудо?!

«Унесённые верхом» рассказали новую историю Чипа и Дэйла, но пострадала больше всех Ольга Бузова:

– Зачем ты её первая ударила, у тебя ж «условка»?

– А вы слышали её последний хит? «Он уходил, она вслед кричала: „Эй, слышь, расплатись сначала!“».

«Такси» отправились в поход с дядей Толей и страшными историями:

– Сынок, ты когда внуков заведёшь?

– Лет в 35!

– Я тебе что, фанат «Спартака» – 16 лет ждать?

«Я и все, все, все» отпраздновали на сцене свой пятилетний юбилей. Были свечи и загаданное желание, которое тут же сбылось: Васе досталось тортом в лицо, поленом в торс, а в завершение ещё и пару шалобанов. Налили и жюри:

– Ну да, лимонад, а вы что хотели? Нам всего пять лет исполнилось.

«Полный бак» вспомнили сказку о спящей красавице.

– Да что ж так рано разбудили? Я же с ночной!

Красавицу безуспешно пытались усыпить, но ничего не помогало – ни считать овец в зале, ни анестезиолог, ни гном-волейболист, ни Капитан Очевидность. И смешная шутка под конец:

– Что за шум, а секса нет? Ой, что за секс, а драки нет? Ну, вы меня поняли!

– Тебе что, секса не хватает?

– Хватает. Бабы не хватает!

Жюри поблагодарило команды за отсутствие рэп-батлов, а ведущий заверил, что в полуфинал из этой игры выйдет не только «Барон фон Шнапс» – будет ещё добор команд, которые лучше других смотрелись в четвертьфиналах.

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