В битве оркестров победили зрители: Белгородская филармония завершила юбилейный сезон

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8 июня в Большом зале Белгородской государственной филармонии четыре крупнейших её оркестра при поддержке солистов исполнили главные хиты 50-го концертного сезона.

Первое отделение открыл симфонический оркестр под управлением Рашита Нигаматуллина «Торжественной увертюрой 1812 год» П. Чайковского. Под аккомпанемент оркестра арии из опер исполнили Евгений Григорьев, Светлана Ломоносова, Галина Зольникова.

Как и всегда, яркий отклик у публики вызвало выступление оркестра русских народных инструментов под управлением Евгения Алешникова. Бурные овации сопровождали соло на баяне Александра Сахарчука, вокал Натальи Воскресенской и Натальи Ткаченко. Световое оформление на сцене создало неповторимую атмосферу во время исполнения музыки из фильма «Тарас Бульба», солировал на флейте Пана Михаил Пидручный.

Перед началом второго отделения провели розыгрыш лотереи, в которой разыграли билеты на летние концерты филармонии, а также главную, наверное, новинку уже нового сезона – именной абонемент, возможность выбрать программу для посещения в соответствии со своим вкусом и, как и в любом абонементе, получить скидку.

Лотерея – лишь одно из мероприятий стартовавшей благотворительной акции по сбору средств на ремонт филармонического рояля Steinway. До начала февраля будущего года требуется собрать полмиллиона рублей.

Во втором отделении концерта на сцене расположились ещё два оркестра, но уже одновременно – Концертный оркестр духовых инструментов и биг-бэнд No Comment, чередуясь, исполнили классические и современные произведения при поддержке солистов Оксаны Никитиной, Михаила Токаева, Арины Гюнтер и других.

Предваряла закрытие сезона итоговая пресс-конференция, на которой директор филармонии Светлана Боруха, заместитель директора – художественный руководитель Евгений Алешников, органист Тимур Халиуллин подытожили юбилейный сезон, рассказали о том, что концертная деятельность филармонии на лето не прекращается, и анонсировали стартующий уже сегодня в городах Белгородской области карильонный фестиваль «Белгородский звон».

В ботаническом саду НИУ «БелГУ» уже вчера должны были стартовать «Неслучайные встречи», но первый концерт из-за непогоды пришлось отменить – купившие билеты смогут по ним посетить любое из следующих выступлений.

Новый сезон откроется, как и всегда, 1 октября. Гостей филармонии ждут продолжения полюбившихся публике фестиваля искусств «Этажи», Belgorod Music Fest «Борислав Струлёв и друзья» и многое другое. Евгений Алешников рассказал, что и открытие сезона планируется в необычном формате, но всех секретов раскрывать не стал.

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