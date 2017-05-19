Выставка о советском детстве открылась в Белгороде

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На ней представлены экспонаты, иллюстрирующие жизнь советского ребёнка от роддома до выпускного из школы.

19 мая, в День пионерии, в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялось официальное открытие выставки «Наше советское детство».

Эта выставка открыта в юбилейный год рождения музея. Он был открыт 4 августа 1987 года. Прошло ровно 30 лет. А в год рождения мы всегда вспоминаем, с чего всё начиналось, поэтому выставка закономерна именно в этот юбилейный год. Ольга Квитко

старший научный сотрудник музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»

Экспозиция составлена таким образом, чтобы наглядно показать этапы взросления ребёнка. В первой витрине выставочного зала под названием «Рождение» представлены свидетельство о рождении, выданное в СССР, открытки, телеграммы, поздравление от родных, близких и друзей с днём появления маленького члена семьи, первая детская одежда, погремушки, кукла-неваляшка, мишка и фотоальбом.

Вторая витрина рассказывает о детском саде, как следующем этапе развития ребёнка. Здесь мебель из детской комнаты, игрушки, настольные игры, одежда, фотографии детских садов и другое.

Следующий раздел – «Здравствуй, школа!». Об этом этапе жизни поведают и школьная форма для девочки, и учебники, и школьные тетради, дневники, глобус и многое другое, что ежедневно помогало в учёбе мальчишкам и девчонкам в Советском Союзе. В музее даже представлена школьная парта, которая была у детей в начальной школе.

Если перейти к следующей витрине, то можно увидеть интерьер советской квартиры 60-70-х годов прошлого века. На вешалке – шубка, зимнее пальто, шапка и шарф. Под ней – зимние сапожки. На столе – «съеденные» конфеты, скромная ветвь новогодней ёлки, пластмассовый белоснежный Дед Мороз. Рядом – кукла, новогодняя маска лисы, плюшевые мишутки.

Кстати, атмосфера праздника 1 сентября тоже представлена в интерьере. Экспозиция изображает канун осени. Праздничная белая рубашка школьника выглажена, рядом сложены учебники, тетради, расписание уроков, глобус.

Импровизированную квартиру продолжает балкон, где обычно хранятся те вещи, которые не актуальны для текущего сезона: зимой –велосипеды, а летом – лыжи, коньки. О мире увлечений советских детей расскажут также марки из коллекций белгородцев.

Кстати, на выставке «Наше советское детство» особое внимание уделено атрибутике советского ребёнка: переход из октябрёнка в пионеры, а затем в комсомольцы иллюстрируют значки, удостоверения и, конечно же, алый пионерский галстук.

Заканчивается выставка выпускным из школы. В витрине расположены форма выпускницы и ленточка выпускника, тетрадь с переписанными от руки текстами песен и вклеенными аппликациями, советское радио, будившее школьников программой «Пионерская зорька».

Экспонаты предоставили сотрудники музея и друзья госучреждения. Выставочный зал не смог вместить все предоставленные предметы прошлого, документы и фотографии, поэтому они проходили определённый отбор.

Здесь представлены не фонды музея, а то, что бережно хранилось на протяжении десятилетий: личные архивы, фотоальбомы, предметы детства на ближних и дальних детских полочках наших шкафов. Настало время, чтобы вспомнить и рассказать друг другу об этом замечательном времени – детстве. Ольга Квитко

старший научный сотрудник музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»

Выставка проработает на базе Белгородского музея-диорамы до середины июля. Она рассчитана на широкий круг посетителей.

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