В Белгороде прошла 1/4 финала Слобожанской лиги КВН

18:18

5 сентября в концертном зале областного Центра молодёжных инициатив состоялся второй четвертьфинал Межрегиональной Слобожанской лиги МС КВН.

Участниками второй игры ¼ финала стали белгородские команды «Голова» и «Компот», а также гости из Москвы — сборная «МАИ» и «Мне бы лето», «Со вкусом» из Донецка и соседи из Курска «Мама будет рада».

Три конкурса – приветствие, мультитлон и музыкальный номер определили лидеров не только второй четверти лиги, но и в целом четвертьфинала.

Ведущим обеих игр стал Владимир Борисов, актёр команды «Днепр», вице-чемпион Высшей лиги КВН.

Первой на сцену вышла команда КВН «Со вкусом».

В театре во время спектакля:

– Молодой человек (ложится на плечо)!

– Так, прекратите (спит)!

– Сколько можно повторять?!

– Девушка, вы тоже хороша! Надушились в театр клофелином. Мне шо делать, я не пойму?

Участники команды «Мне бы лето» много шутили о себе и старшем поколении.

Я Юля. Я немного странная. Я всегда хотела быть похожей на мою бабушку, поэтому моему парню семьдесят.

А когда к родителям в гости приходят их друзья, то для ребёнка это выглядит как нападение, где нужно обороняться:

– Сына, к нам гости приехали (опрокидывает стол с игрушками, берёт каску и ружьё, включает песню «Большие города»).

– Тебе тётя Люба подарок принесла.

– Мне ещё один свитер её не нужен.

– А ну иди, покажи, чему тебя научили в музыкальной школе.

– Ага, вы сначала пианино купите.

– Ну сыграй хотя бы на гитаре, а то тётя обидится и больше не приедет.

– Вот сейчас вообще мотивации не вижу.

– Прекрати! Она своего сынишку привезла, которому два года (рядом мальчик берёт ружьё и надевает каску).

– Так, Артём Владимирович, у кого сегодня день рождения: у тебя или у меня?

– Ну, блин, мам.

– И Барсика с собой возьми (Барсик приставляет ружьё к голове Артёма).

– Мама, а его нету.

– Ну ладно. Тогда свои детские фотографии.

– Киса, стреляй.

Участники команды из Белгорода «Компот» с первых минут своего выступления начали шутить друг над другом:

– Ребята, извините, опоздал.

– Так ты же не опоздал.

– Да я про развитие.

– Друзья, команды бывают разные. Фишка нашей команды в том, что соски Андрея похожи на звезду Давида. С ней, конечно, миниатюры не покажешь, но это хоть что-то.

– А это Вадим. Вадим тупорылый. И это не показатель ума, просто на его лице нет острых концов.

– Кстати, этим летом у Вадима был конфликт с Гуфом. Благо тот вовремя принёс свои извинения (музыкальная композиция: «Ещё раз прошу прощения у Вадима»).

– Понимаете, чтобы пройти дальше, нам нужно что-нибудь особенное.

– А именно – главный белгородский искуситель.

– А если в зале есть девушка, которая сделала манту, то покиньте помещение, чтобы её не намочить, потому что на сцене − главный белгородский искуситель.

«Мама будет рада» под девизом «Необычный взгляд на обычные вещи» говорила об актуальных проблемах края, а также сравнивала поколения.

А мы заметили, что с возрастом на одни и те же ситуации человек реагирует абсолютно по-разному. Представьте, один и тот же человек в 7, 14, 22 и 40 лет.

– Серёжа, домой!

7: Ну, мам!

14: Мам, не позорь меня.

22: Ага, как смешно, мам, мне ещё полгода служить.

40: Ща пацанам пенальти на технику пробью и приду.

7: О, фишки с покемонами.

14: О, фишки из «Cheetos».

22: Покерные фишки.

40: Фишки из ленты! Бокал.

– Так, не поняла. Откуда фингал?

7: Да на меня два амбала налетели. Я одному на, второму на…

14: Да с Мишкой подрался.

22: Я вообще ничего не помню.

40: Да на меня два амбала налетели. Я одному на, второму на...

– Ой, у тебя вообще хоть раз девушка была?

14: Тут надо начинать с меня.

22: Кого ты обманываешь?

40: Кого ты обманываешь?!

– Серёж, может, поцелуемся?

7: Фу, изо рта в рот получается микроб.

14: Так, Андрюха говорил, там языком как телефонный номер набирать. Ну-ка...

22: Третье свидание, там поцелуи, вроде… всё идёт по графику.

40: Конечно, Семёныч, давай поцелуемся. Ты мне, как брат.

– Я купила радиоуправляемый вертолёт.

Все хором: ДА!

Команда завершила своё выступление словами: «Вы знаете, куряне гордятся тремя вещами: Александром Поветкиным, курским соловьём и что когда-то Белгород входил в состав Курской области».

Высокие баллы на втором этапе заработала команда «Мама будет рада».

«Ремонт в подъезде не делали так долго, что на стене были надписи: «Верка – дура. Вера – гулящая. Вера, выходи за меня. Вера, спасибо за дочь. Вера Павловна, скорбим».

Музыкальные номера КВНщиков были разнообразны: от самого нашумевшего сериала «Игра престолов» до рэпа от команды «Компот».

Столичные гости из сборной «МАИ» со своей передачей для самых «стареньких» стали лидерами игры с суммой 10,2 баллов.

– Меня зовут телевизор. Слушайте меня внимательно, потому что я всегда говорю только правду. Со мной мои друзья – «банкомаша» и «айфоша». На прошлой передаче у вас было задание: оплатить ЖКХ с помощью «банкомаши». У вас было ровно 2 000 000 попыток.

– Но никто не справился.

– Не расстраивайся, «банкомаша». В отличие от «айфоши» твои функции мы хотя бы начали изучать.

– Получилось всё у нас, всё у нас, всё у нас. «Кармелиту» по YouTube смотрим мы сейчас (поют).

Команда «Компот» набрала 10,1, «Мама будет рада» – 10,0, «Голова» – 9,0, «Со вкусом» – 7,4 и «Мне бы лето» – 7,0. Четвертьфинал позволил определить лидеров. Чуть позже к участникам примкнут их опытные друзья из других команд, сейчас они играют в других лигах.

Если сложить игры, то они были достойными четвертьфинала. Конечно, были команды на этом этапе, для которых это дедлайн на сегодняшний день. И я не думаю, что они успеют настолько вырасти, чтобы выиграть соперников, потому что по итогам двух дней сильный разгон оценок. Мне кажется, игра у 6-7 команд удалась. За них не будет стыдно в Сочи. К тому же, они ещё и на полуфинале напишут шутки, а кто-то и в финале. В Сочи будет достойное представление Слобожанской лиги. Борисов Владимир ведущий, вице-чемпион Высшей лиги КВН

Напомним, Слобожанская лига КВН — одна из официальных лиг Международного союза КВН, которая уже третий год проходит в Белгороде.

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