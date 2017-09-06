В Белгороде прошла 1/4 финала Слобожанской лиги КВН
5 сентября в концертном зале областного Центра молодёжных инициатив состоялся второй четвертьфинал Межрегиональной Слобожанской лиги МС КВН.
Участниками второй игры ¼ финала стали белгородские команды «Голова» и «Компот», а также гости из Москвы — сборная «МАИ» и «Мне бы лето», «Со вкусом» из Донецка и соседи из Курска «Мама будет рада».
Три конкурса – приветствие, мультитлон и музыкальный номер определили лидеров не только второй четверти лиги, но и в целом четвертьфинала.
Ведущим обеих игр стал Владимир Борисов, актёр команды «Днепр», вице-чемпион Высшей лиги КВН.
Первой на сцену вышла команда КВН «Со вкусом».
В театре во время спектакля:
– Молодой человек (ложится на плечо)!
– Так, прекратите (спит)!
– Сколько можно повторять?!
– Девушка, вы тоже хороша! Надушились в театр клофелином. Мне шо делать, я не пойму?
Участники команды «Мне бы лето» много шутили о себе и старшем поколении.
Я Юля. Я немного странная. Я всегда хотела быть похожей на мою бабушку, поэтому моему парню семьдесят.
А когда к родителям в гости приходят их друзья, то для ребёнка это выглядит как нападение, где нужно обороняться:
– Сына, к нам гости приехали (опрокидывает стол с игрушками, берёт каску и ружьё, включает песню «Большие города»).
– Тебе тётя Люба подарок принесла.
– Мне ещё один свитер её не нужен.
– А ну иди, покажи, чему тебя научили в музыкальной школе.
– Ага, вы сначала пианино купите.
– Ну сыграй хотя бы на гитаре, а то тётя обидится и больше не приедет.
– Вот сейчас вообще мотивации не вижу.
– Прекрати! Она своего сынишку привезла, которому два года (рядом мальчик берёт ружьё и надевает каску).
– Так, Артём Владимирович, у кого сегодня день рождения: у тебя или у меня?
– Ну, блин, мам.
– И Барсика с собой возьми (Барсик приставляет ружьё к голове Артёма).
– Мама, а его нету.
– Ну ладно. Тогда свои детские фотографии.
– Киса, стреляй.
Участники команды из Белгорода «Компот» с первых минут своего выступления начали шутить друг над другом:
– Ребята, извините, опоздал.
– Так ты же не опоздал.
– Да я про развитие.
– Друзья, команды бывают разные. Фишка нашей команды в том, что соски Андрея похожи на звезду Давида. С ней, конечно, миниатюры не покажешь, но это хоть что-то.
– А это Вадим. Вадим тупорылый. И это не показатель ума, просто на его лице нет острых концов.
– Кстати, этим летом у Вадима был конфликт с Гуфом. Благо тот вовремя принёс свои извинения (музыкальная композиция: «Ещё раз прошу прощения у Вадима»).
– Понимаете, чтобы пройти дальше, нам нужно что-нибудь особенное.
– А именно – главный белгородский искуситель.
– А если в зале есть девушка, которая сделала манту, то покиньте помещение, чтобы её не намочить, потому что на сцене − главный белгородский искуситель.
«Мама будет рада» под девизом «Необычный взгляд на обычные вещи» говорила об актуальных проблемах края, а также сравнивала поколения.
А мы заметили, что с возрастом на одни и те же ситуации человек реагирует абсолютно по-разному. Представьте, один и тот же человек в 7, 14, 22 и 40 лет.
– Серёжа, домой!
7: Ну, мам!
14: Мам, не позорь меня.
22: Ага, как смешно, мам, мне ещё полгода служить.
40: Ща пацанам пенальти на технику пробью и приду.
7: О, фишки с покемонами.
14: О, фишки из «Cheetos».
22: Покерные фишки.
40: Фишки из ленты! Бокал.
– Так, не поняла. Откуда фингал?
7: Да на меня два амбала налетели. Я одному на, второму на…
14: Да с Мишкой подрался.
22: Я вообще ничего не помню.
40: Да на меня два амбала налетели. Я одному на, второму на...
– Ой, у тебя вообще хоть раз девушка была?
14: Тут надо начинать с меня.
22: Кого ты обманываешь?
40: Кого ты обманываешь?!
– Серёж, может, поцелуемся?
7: Фу, изо рта в рот получается микроб.
14: Так, Андрюха говорил, там языком как телефонный номер набирать. Ну-ка...
22: Третье свидание, там поцелуи, вроде… всё идёт по графику.
40: Конечно, Семёныч, давай поцелуемся. Ты мне, как брат.
– Я купила радиоуправляемый вертолёт.
Все хором: ДА!
Команда завершила своё выступление словами: «Вы знаете, куряне гордятся тремя вещами: Александром Поветкиным, курским соловьём и что когда-то Белгород входил в состав Курской области».
Высокие баллы на втором этапе заработала команда «Мама будет рада».
«Ремонт в подъезде не делали так долго, что на стене были надписи: «Верка – дура. Вера – гулящая. Вера, выходи за меня. Вера, спасибо за дочь. Вера Павловна, скорбим».
Музыкальные номера КВНщиков были разнообразны: от самого нашумевшего сериала «Игра престолов» до рэпа от команды «Компот».
Столичные гости из сборной «МАИ» со своей передачей для самых «стареньких» стали лидерами игры с суммой 10,2 баллов.
– Меня зовут телевизор. Слушайте меня внимательно, потому что я всегда говорю только правду. Со мной мои друзья – «банкомаша» и «айфоша». На прошлой передаче у вас было задание: оплатить ЖКХ с помощью «банкомаши». У вас было ровно 2 000 000 попыток.
– Но никто не справился.
– Не расстраивайся, «банкомаша». В отличие от «айфоши» твои функции мы хотя бы начали изучать.
Команда «Компот» набрала 10,1, «Мама будет рада» – 10,0, «Голова» – 9,0, «Со вкусом» – 7,4 и «Мне бы лето» – 7,0. Четвертьфинал позволил определить лидеров. Чуть позже к участникам примкнут их опытные друзья из других команд, сейчас они играют в других лигах.
Если сложить игры, то они были достойными четвертьфинала. Конечно, были команды на этом этапе, для которых это дедлайн на сегодняшний день. И я не думаю, что они успеют настолько вырасти, чтобы выиграть соперников, потому что по итогам двух дней сильный разгон оценок.
Мне кажется, игра у 6-7 команд удалась. За них не будет стыдно в Сочи. К тому же, они ещё и на полуфинале напишут шутки, а кто-то и в финале. В Сочи будет достойное представление Слобожанской лиги.
Борисов Владимир
ведущий, вице-чемпион Высшей лиги КВН
Напомним, Слобожанская лига КВН — одна из официальных лиг Международного союза КВН, которая уже третий год проходит в Белгороде.
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