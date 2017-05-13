Культура:

В Белгороде открылся второй международный фестиваль современных театров «Наш кислород 2.0»

15:27
13 Мая 2017
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Он стартовал сегодня, 13 мая, в Белгородском государственном центре народного творчества.

В течение двух дней, 13 и 14 марта, на этой площадке выступят театры из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Астрахани, Нижнего Новгорода, Белгорода и Воронежа. Кроме того, специально на фестиваль приедут труппы театров из Харькова (Украина) и Бреста (Беларусь).

Ровно год назад мы здесь встречались. Я думаю, что с каждым годом фестиваль будет прирастать. Примечателен тот факт, что здесь собрались коллективы из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов. Задача фестиваля «Наш кислород» – показать современную драматургию глазами молодёжи. Это важно. А миссия – это любовь, безграничная, которая не разрушает, а только созидает.

Наталья Козлова

заместитель начальника управления культуры Белгородской области

Право первым выступить на фестивале получили лауреаты второй степени I Международного фестиваля современного театра «Наш кислород» – негосударственный DIY-театр из Харькова. Украинская труппа привезла спектакль «Как дети». Постановка сделана по пьесе Ясмины Реза «Бог резни». Это история о том, как во взрослом человеке остаются детские привычки.

В комедии играют Алина Коваль, Максим Иевлев, Кристина Белослудцева и Алексей Рысиенко. Режиссёр — Олег Дидык.

Лозунг второго театрального фестиваля – «Дыши свободно».

Программа фестиваля предполагает целый марафон постановок: 11 спектаклей в первый день и семь спектаклей – во второй. Отметим, что за время мероприятия на его площадках пройдут читки четырёх пьес, в том числе и белгородского драматурга Евгении Скирды. Кстати, именно автор пьесы «Веранадеждалюбовь» и выступит режиссёром постановки.

В первый день спектакли и читки пьес будут идти с 11:00 до полуночи, а во второй день – до 20:00. В это время состоится официальное закрытие фестиваля. 

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