В Белгороде объявлен конкурс свадебных фотографий на фоне объектов культурного наследия и памятников архитектуры

17:57

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области предлагает отправить свадебные снимки на конкурс «Свадьбы+Наследие».

Это могут сделать как профессиональные фотографы – авторы семейных фотографий, фотолюбители и семейные пары, в архиве которых есть свадебные снимки.

Конкурс будет проводиться по четырём номинациям:

– «Венчание» (фотографии, выполненные на фоне или внутри памятников архитектуры религиозного назначения);

– «Наследие крупным планом» (фотографии молодожёнов на фоне отдельных элементов объектов культурного наследия: кирпичной кладки, оконных и дверных проёмов и т. д. Важно, чтобы элементы объектов не позволяли узнать конкретный объект культурного наследия.);

– «Композиция с объектом» (фотографии молодожёнов на фоне памятников архитектуры, истории, воинской славы, позволяющие идентифицировать объект);

– «Победитель интернет-голосования».

Отправить фотографии и заявки, а также зарегистрироваться на конкурс можно с 19 июня по 31 октября в Белгородскую галерею фотоискусства по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 69 или по e-mail: galery31@mail.ru

Участие в конкурсе бесплатное.

Имена победителей озвучат на торжественной церемонии открытия выставки 1 декабря в выставочном зале галереи фотоискусства им. В. А. Собровина.

Дополнительная информация о правилах участия и прочем доступна на сайте www.bf-gallery.ru или по телефону: (4722) 31-35-36.