Культура:

Ушёл из жизни Юрий Биляр

16:15
14 Января 2017
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Сообщение о смерти авторитетного белгородского музыканта и педагога появилось на сайте БГИИК, где около 30 лет преподавал маэстро и руководил эстрадно-джазовым оркестром.

Биляр


Как сказано в сообщении, 13 января ушёл из жизни непревзойдённый музыкант, бессменный руководитель эстрадно-джазового оркестра «Биляр-Бенд», профессор кафедры музыкального искусства эстрады и звукорежиссуры, заслуженный работник культуры РФ Юрий Николаевич Биляр. Он всегда воодушевлял студентов, зар(я)ажал их любовью к джазу, неиссякаемой энергией, работоспособностью, а также воспитывал в них стремление добиваться высоких результатов.

Редакция ИА «Бел.Ру» выражает искренние соболезнования родным и близким маэстро.

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