Ушёл из жизни Юрий Биляр

16:15

Сообщение о смерти авторитетного белгородского музыканта и педагога появилось на сайте БГИИК, где около 30 лет преподавал маэстро и руководил эстрадно-джазовым оркестром.

Как сказано в сообщении, 13 января ушёл из жизни непревзойдённый музыкант, бессменный руководитель эстрадно-джазового оркестра «Биляр-Бенд», профессор кафедры музыкального искусства эстрады и звукорежиссуры, заслуженный работник культуры РФ Юрий Николаевич Биляр. Он всегда воодушевлял студентов, зар(я)ажал их любовью к джазу, неиссякаемой энергией, работоспособностью, а также воспитывал в них стремление добиваться высоких результатов.

Редакция ИА «Бел.Ру» выражает искренние соболезнования родным и близким маэстро.