Украинская группа духовиков дала сольный концерт в Белгороде

16:07

23 апреля в областном центре состоялся концерт музыкальной группы из Харькова HeartBeat Brass Band.

HeartBeat Brass Band – группа нового формата. В её составе девять участников: бас-барабанщик и «заводила» команды Алексей Косов (по совместительству менеджер и концертный директор), два трубача – Дмитрий Цыбрук и Дмитрий Ивасенко, тенор-саксофонист Дмитрий Фаустов, альт-саксофонист Михаил Сидоренко, тромбонист Егор Реммер, тубист Александр Фёдоров, недавно присоединившийся гитарист Егор Шахов и барабанщик Алексей Ханарин.

Группа играет брасс-музыку. Она не так популярна, как другие жанры, поэтому спутать репертуар HeartBeat Brass Band с кем-либо другим очень сложно.

Молодые музыканты не первый раз в Белгороде – это второй сольный концерт. Помимо этого их часто приглашают выступить на городских мероприятиях.

Белгород – это тот город, в котором можно начинать концерт без разогрева. Здесь всегда все на подъёме! Алексей Косов участник и менеджер группы

Перед выступлением «HBBB» на сцену вышел давний друг группы – молодой музыкант Иван Брикулець. 31 марта он сам давал сольный концерт в пабе «Декабрист». Стоит отметить, что тексты для своих песен исполнитель пишет сам.

На концерте «HBBB» зрителей собралось много, были даже те, кто специально приехал в Белгород. Музыканты играли без перерыва более двух часов, представив публике как новые песни, так и старые хиты, ставшие их «визитными карточками». Презентовали они и новый авторский альбом.

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