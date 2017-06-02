Цикл бесплатных концертов духовных песнопений «Воззвала душа» открывает Белгородская филармония

14:35

Проект в апреле стал победителем Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017», который проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Программа создана для знакомства социально-незащищённых слоёв населения, прихожан храмов с православным хоровым пением. В проект «Воззвала душа» вовлечены приходы Белгородской и Старооскольской, Валуйской, Губкинской епархий.

Камерный хор Белгородской филармонии под управлением Елены Алексеевой станет главным участником проекта. В его исполнении в Белгородской области летом и осенью будут звучать лучшие образцы духовной музыкальной культуры России. Слушателями десяти лекций-концертов станут более 2500 человек, более половины – ветераны, инвалиды, пенсионеры, молодёжь и многодетные семьи.

Проведение музыкального проекта запланировано в Алексеевке и Алексеевском районе, в селе Красное Красненского района, в Старом Осколе и Старооскольком городском округе, в Вейделевке, в Волоконовке и Волоконовском районе, в Красной Яруге и Краснояружском районе.

Дополнительная информация и программа благотворительного проекта в ближайшее время будут опубликованы на сайте филармонии.