«Трансформеры: Последний рыцарь» – сегодня в кино

12:13

Поклонники Оптимуса Прайма смогут увидеть любимого героя в белгородских кинотеатрах уже сегодня, 22 июня.

В новой части франшизы – фантастическом экшене «Трансформеры: Последний рыцарь» (Режиссёр: Майкл Бэй. В ролях: Энтони Хопкинс, Марк Уолберг. Хронометраж: 2 часа 20 минут. Возрастной ценз: 12+) исчезнет Оптимус Прайм. Люди по-прежнему ведут войну с Трансформерами.

Миссия по спасению мира ляжет на плечи Кейда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, английского лорда (Энтони Хопкинс) и профессора из Оксфорда (Лора Хэддок). Им нужно действовать, ведь на кону – будущее всего человечества.





Главный герой драмы «Холодное танго» (Режиссёр: Павел Чухрай. В ролях: Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов. Бюджет: $ 800 000. Хронометраж: 1 час 47 минут. Возрастной ценз: 16+), чудом избежав смерти, вернулся в дом, где родился. А там живёт любовь всей его жизни. И всё было бы прекрасно, если б не одно но: она дочь его врага.

Фильм снят на основе повести Эфраима Севелы «Продай твою мать», повествующей о любви литовской девушки и еврейского парня во время Второй мировой войны.



