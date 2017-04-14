Театральный фестиваль «Наш кислород» пройдет в Белгороде 13 и 14 мая

11:05

Участниками мероприятия станут коллективы нескольких городов России, Украины и Беларуси.

Организаторами II международного фестиваля современного театра «Наш кислород» являются театр «Новая сцена - 2» и Белгородский государственный центр народного творчества. На базе последнего 13-14 мая и состоится мероприятие.

Для участия оргкомитет отобрал 10 коллективов. Свои постановки в этом году покажут Арт-проект «Полиг-ON», «Театрик на Вековой» и Театр «Студия.project» из Москвы, Театральный центр «Никитинский» (Воронеж), «Студия-Луна» (Тюмень), Открытый студийный театр (Екатеринбург), Общедоступный театр «Периферия» (Астрахань) и «Нетеатр драмы и комедии» (Нижний Новгород). Украину представит харьковское Творческое объединение «DIY-театр», Беларусь – брестская Актёрская компания «Напротив».

С полным расписание фестиваля в ближайшее время можно будет ознакомиться в официальной группе «ВКонтакте».