«Стражи Галактики. Часть 2» – сегодня в кино

12:19

Эта и другие премьеры вышли на экраны белгородских кинотеатров уже сегодня, 4 мая.

Самая необычная команда MARVEL снова объединится в фантастическом экшене «Стражи Галактики. Часть 2» (Режиссёр: Джеймс Ганн. В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана. Хронометраж: 2 часа 02 минуты. Возрастной ценз: 16+).

Землянин Питер Квилл (он же Звёздный Лорд), молчун-громила Дракс, зеленокожая наёмница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот продолжают попадать в самые странные ситуации, выпутываясь из них с пользой для окружающих.

Теперь им предстоит выяснить, кто же на самом деле отец Питера Квилла. Фантастические миры, космические войны, неожиданные повороты сюжета и, конечно же, юмор – всё в лучших традициях MARVEL.





Исторический детектив «Три дня до весны» (Режиссёр: Александр Касаткин. В ролях: Кирилл Плетнев, Елена Лотова, Евгений Сидихин. Хронометраж: 1 час 40 минут. Возрастной ценз: 12+) отражает самый тяжёлый период осады Ленинграда – первую блокадную зиму 1942 года.

Офицер госбезопасности Андреев (Кирилл Плетнёв) и молодой врач Ольга Марицкая (Елена Лотова) за трое суток до наступления весны должны предотвратить катастрофу.

На кону – человеческие жизни, на пути этих двоих – любовь, предательство, быстро развивающиеся события и интриги.

«Три дня до весны» – это начало трилогии о блокаде Ленинграда. Вторая его часть с рабочим названием «Трое» расскажет о другом эпизоде из жизни защитников Ленинграда.





Семейная комедия «Спасти Пушкина» (Режиссёр: Филипп Коршунов. В ролях: Константин Крюков, Юрий Гальцев. Хронометраж: 1 час 23 минуты. Возрастной ценз: 6+) расскажет о том, как ученики современного московского лицея с помощью машины времени переносят А. С. Пушкина в XXI век, чтобы спасти его от неминуемой смерти на дуэли.

Они хотят сделать так, чтобы в последний момент перед попаданием пули Дантеса Александр Сергеевич выжил. Но в современном мире – много сложностей, да и задача у ребят весьма непростая.





Главный герой анимационной комедии «Рок Дог» (Режиссёр: Эш Брэннон. В ролях: Н. Пресняков, Н. Фоменко. Бюджет: $ 50 000 000. Хронометраж: 1 час 29 минут. Возрастной ценз: 6+) – тибетский мастиф Боуди отправляется покорять город зверей.

Он живёт в уединённой деревушке по соседству с беззащитными овечками. Однажды его отец Кхампа спас их от стаи волков и теперь готовит сына к роли местного стража.

Но Боуди боится, что, несмотря на все свои старания, никогда не сможет стать такой же образцовой пастушеской собакой, как его отец. Однако всё меняется с тез пор, как на их деревню буквально с неба падает радиоприёмник…



