Спектакль по Даниилу Хармсу поставили в Белгороде

11:43

26 апреля в Пушкинской библиотеке-музее творческое «Креарт» объединение представило спектакль по произведению Даниила Хармса в постановке молодёжного теАрта Logos.

Даниил Хармс – советский поэт, драматург, прозаик. Является одним из ярчайших представителей русского авангарда, мастером эпатажа. Читать его произведения иногда смешно, иногда страшно, а иногда и скучно. Но мир его творчества остаётся притягательной загадкой для всех любителей искусства. «Дидаскалия» с древнегреческого – постановка на сцене. Даниил Хармс существенно поправил и улучшил значение термина «дидаскалия», ему удалось возродить этот жанр и наполнить его новым смыслом.

Молодежный теАрт Logos был образован в 2011 году. В нём задействованы молодые актёры. Название с древнегреческого переводится чаще всего как «мысль» или «смысл». В широком определении означает вселенское начало, всеобщий закон мира, являющийся залогом его порядка и гармонии и исполняющий посредническую функцию между творцом и его творением.

Синтезируя лучшие традиции мирового театрального искусства, содержащего в своей основе классическую модель Шекспировского театра, Logos в своей деятельности обращается к творчеству самых разных авторов. «Мальчик у Христа на ёлке», «Русь былинная», «Собрание нравоучительных притч» – это лишь немногие из спектаклей, поставленных теАртом, в репертуаре которого произведения как общепризнанных классиков, так и неординарных драматургов, одним из которых является Даниил Хармс.

Современный теАрт Logos сотрудничает с Белгородской епархией, учреждениями культуры и благотворительными фондами Белгорода. Руководит им Павел Эмист, окончивший в 2007 году БГИИК по специальности «режиссёр-постановщик».

Перед началом спектакля «Дидаскалия» актёры показали зрителям маленькие представления. Одни сценки вызывали смех, другие – удивление и страх. Сам спектакль – о неординарном и космическом. В нём есть какая-то тайна. Тема будет интересна тем, кого привлекает классический театр и философские рассуждения.

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