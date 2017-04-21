Спектакль «Ханума» – снова в репертуаре Белгородского драмтеатра

16:31

21 апреля в БГАДТ им. М. С. Щепкина после долгого перерыва состоялась премьера спектакля «Ханума» по одноимённой комедии Авксентия Цагарели.

После выхода «Ханумы» в 2003 году спектакль сразу же стал самым популярным в репертуаре театра. Поставил его Валентин Варецкий – заслуженный артист России, его работа наполнена добрым юмором Грузии, который белгородская публика принимает с большим удовольствием.

Востребованность хорошего настроения заставила нас вернуть этот спектакль. Поставлен он блистательно, сегодня мы снова показываем премьеру. Виталий Слободчук директор БГАДТ им. М. С. Щепкина

Спустя несколько лет «Ханума» возвращается в театр по многочисленным просьбам. Сюжет прост и понятен всем: знаменитая на весь Тифлис сваха Ханума берётся соединять два любящих сердца: дочь богатого армянского купца Сону и учителя музыки и танцев Котэ, племянника князя Пантиашвили.

Театр из всей плеяды искусств самый яркий, он несёт в первую очередь свет. Даже драмы ставятся так, чтобы быть светлыми. Сергей Курганский начальник управления культура Белгородской области

Спектакль полностью передаёт колорит Грузии: каменные декорации, национальная музыка, яркие, вышитые золотом костюмы, много танцев и песен под мелодию «Авлабар».

Теперь «Ханума» снова будет радовать белгородцев. Показ спектакля запланирован на 23, 30 апреля, 7 и 14 мая.

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