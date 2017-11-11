Спектакль «Идиот» поставила белгородская драма

18:04

Премьера постановки состоялась сегодня, 11 ноября, в день рождения автора одноимённого романа – Фёдора Достоевского.

Спектакль создал народный артист России и художественный руководитель Молодёжного театра на Фонтанке в Санкт-Петербурге Семён Спивак. Вместе с ним над постановкой трудились ассистент режиссёра Мария Мирош и художник-постановщик Дарья Горина из Санкт-Петербурга.

Работы над спектаклем «Идиот» с перерывами длились около двух лет. Постановка базируется на первой части романа, события разворачиваются в течение одного дня. Согласно художественной задумке, чистый и открытый человек попадает в современный мир, где правила игры определяют деньги.

Так, главный герой князь Мышкин впервые предстаёт перед зрителем не на сцене, а в зале, аккуратно проходит между рядов и только потом поднимается на сцену. Звучит лейтмотив постановки – «Зима» Антонио Вивальди, и на проекторе появляются кадры видеоигры. Все остальные герои возникают будто из поезда. Хор из артистов дважды: и в начале, и в конце исполняет песню Жанны Бичевской «Мой духовный сад».

В спектакле присутствует много достоевских символов, в том числе и мёртвый Иисус, точнее распятый – Настасью Филипповну поднимают на руки и уносят после её решения ехать с Парфёном Рогожиным. Расплата ли это за её грехи или расплата за спасение (за то, что не погубила чистую душу настоящего человека) князя Мышкина, зритель решит в конце постановки. Подсказкой будет лишь библейский огонь, в который уйдут все герои, кроме князя Льва Николаевича. Кольцевая композиция постановки также сработает на образность.

Сейчас спектакль – маленький ребёнок, потом ему будет год, два, три, он будет расти, умнеть и совершенствоваться. Артисты замечательные, всё понимали и на всё соглашались. Глобальная идея понятна даже слишком: чистый, совершенно открытый, добрый, умеющий любить человек попадает в ХХI век. Семён Спивак

режиссёр

При этом, как признаётся режиссёр, он не ставил перед собой задачу изменить зрителя, но спектакль наводит на мысли о том, сколько мы врём ежедневно и как часто думаем о родных и близких.

Главную роль – князя Льва Николаевича Мышкина играет Дмитрий Беседа, Настасью Филипповну Барашкову – Вероника Васильева, Парфёна Рогожина – Дмитрий Гарнов.

Заслуженные артисты России Оксана Бгавина играет Лизавету Прокофьевну Епанчину, Виталий Бгавин – генерала Ивана Фёдоровича Епанчина, Ирина Драпкина – Нину Александровну Иволгину, а Иван Кириллов – Ардалиона Александровича Иволгина.

Роль Гани Иволгина исполняет Антон Блискунов, Афанасия Ивановича Тоцкого – Илья Васильев, Лебедева – Дмитрий Евграфов, Варвару Иволгину – Валерия Ерошенко, Аглаю Епанчину – Дарья Ковалевская.

Семён Яковлевич Спивак – большой режиссёр. Это имя России и имя Европы. Он поставил такой спектакль, который останется в истории театра, мы его будем беречь. Надеемся, что у нас ещё состоятся встречи с этим режиссёром. Виктор Слободчук

худрук БГАДТ им. М. С. Щепкина

Сама постановка в двух действиях длится около 2,5 часов.

Напомним, что кроме постановки «Идиот», Семён Спивак поставил с белгородской труппой спектакль «Касатка» по одноимённой пьесе Алексея Толстого. Эта постановка нашла признание на международных и всероссийских театральных фестивалях.

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