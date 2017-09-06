Солженицын или Горький: кому посвятить следующий год?

12:37

Депутат Госдумы Юрий Афонин предложил посвятить 2018 год Максиму Горькому, тогда как в планах правительства – приурочить его к 100-летию Александра Солженицына.

Руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил о планах правительства обратиться в ЮНЕСКО с предложением сделать 2018-й Годом Солженицына: в следующем году исполняется 100 лет со дня рождения писателя. В случае одобрения 11 декабря 1918 года – дата рождения Александра Солженицына – будет включена в список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих особое значение для всего человечества.

В ответ на это заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин высказал мнение, что следующий год нужно посвятить Максиму Горькому – в честь 150-летия со дня рождения писателя, сообщают «Новые известия».

По словам депутата, великого писателя незаслуженно забыли, несмотря на его значительный вклад в отечественную и мировую культуру. Максима Горького знают и читают во всём мире, он выдвигался на Нобелевскую премию 5 раз. Имя Солженицына же, в основном, ассоциируется с борьбой с советской властью.

Обсуждение юбилейного года продолжается.