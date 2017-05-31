Шестой органный сезон в Белгороде завершился концертом из произведений русских композиторов

17:32

Программа стала финалом 50-го юбилейного сезона филармонии.

В шестой органный сезон традиционно прозвучали программы «Шедевры органной музыки», «Орган+» и «Тайны белгородского органа» (для детей). Гостями сезона были представители русской и зарубежной органной школы Елизавета Панченко, Евгения Кривицкая, Маттиас Драйсиг, Хайо Бурема, Даниэль Зарецкий, Алексей Шевченко, Генри Фейрс.

Особенными премьерами года можно назвать концерты для органа с оркестром О. Респиги, С. Слонимского, Г. Генделя (совместно с камерным оркестром MezzoMusic под управлением Натальи Боровик), циклы «Метель» Г. Свиридова и «Карнавал животных» К. Сен-Санса, кантаты «Москва» П. Чайковского и «Иоанн Дамаскин» С. Танеева, «Траурная музыка» П. Хиндемита и органные фантазии для дуэта органистов А. Хессе.

Для юных слушателей состоялись новые циклы детских концертов «Орган – это современно», «Орган – это романтично» и «Орган – это вечно».

Впервые в этом сезоне в ансамбле с органом зазвучал рояль. Зрители также могли насладиться совместным звучанием органа с ударной установкой, индийским ситаром, электровиолончелью, ручными колокольчиками hand-bells, армянским дудуком, флейтой Пана, испанской волынкой, гобоем. Тимур Халиуллин продолжил поражать аудиторию авангардным балетом и даже зоологическим перформансом.

Орган также стал участником «Ночи искусств» и фестиваля «Борислав Струлёв и друзья».

«Приветствием» концерта закрытия шестого органного сезона стали Токката и фуга ре минор И. С. Баха в исполнении Тимура Халиуллина, после чего для зрителей звучали «Завещание» Б. Тищенко на стихи Н. Заболоцкого и антракт из оперы «Леди Макбет» Д. Шостаковича (орган соло).

Вокальную паузу составило выступление ансамбля «Камертон» под руководством Ольги Усовой в сопровождении органа, сообщает портал «Афиша и новости культурного Белгорода».

Основное музыкальное произведение вечера – музыку С. Танеева предваряли Прелюдия соль минор С. Рахманинова и 12-я часть поэмы «Отчалившая Русь» Г. Свиридова «О, Родина, счастливый и неисходный час».

Трёхчастная кантата «Иоанн Дамаскин» С. Танеева впервые была исполнена в сопровождении органа Тимура Халиуллина и литавр Сергея Коваленко.

На бис финальной программы от Владимира Исаева (фортепиано), Тимура Халиуллина (орган), Олега Шейна (виолончель) и Сергея Коваленко (ударные) прозвучал саундтрек Ханса Циммера из кинофильма «Интерстеллар».