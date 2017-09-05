Культура:

Сербский профессор-филолог расскажет белгородцам о русских комиксах

16:26
05 Сентября 2017
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Бесплатные лекции по искусству пройдут 13, 14 и 16 сентября в «Родине» и художественном музее.

Доктор филологических наук, профессор Белградского университета Ирина Антанасиевич выступит 13 сентября в выставочном зале «Родина». Лекция о русских комиксах в Югославии в 1930-е годы начнётся в 18:30. Директор площадки Наталья Гончаренко отмечает, что это «единственный крупный исследователь в этой области и популяризатор на русском и сербском языках». В «Родине» также откроют выставку комиксов, сообщает Общественная палата Белгородской области.

В художественном музее 14 и 16 сентября петербургский искусствовед Антон Успенский прочитает две лекции: «Музей Людвига в Русском музее: великие имена в искусстве ХХ века» (14 сентября, 18:00) и «Возвращение нарратива в современную живопись» (16 сентября, 11:00).

Записаться на выступления можно по телефонам (4722) 327-166 («Родина») и 589-667 (художественный музей).


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