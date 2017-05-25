Село Никольское – новая столица белгородского КВН
Команда «Сборная села Никольского» выиграла вторую игру сезона «БелОблСмеха» и вышла в полуфинал.
В первом четвертьфинале юбилейного пятого сезона немногочисленные зрители услышали самые смешные шутки от ведущего и членов жюри. Пытались не отстать от заслуженных людей и четыре команды – «Сборная села Никольского», «Жизнь такому не учила» (БУКЭП), «ДСП» (БГТУ им. В. Г. Шухова) и «БФ МГУ путей сообщения имени Николая Первого».
Как однажды заявили в финале первоканального КВН ребята из «ДАЛС»: «Мы верим, что в КВН побеждают наглые». «Сборная села Никольского» этому призыву как нельзя более соответствует, и даже просьбы членов жюри после первой игры шутить чуть более мягко и культурно не убавили в выступлениях команды сельского драйва и позитива.
В приветствии Натаха пообещала: «Я с ведущим пересплю – и мы точно победим!». Александр остудил пыл сокомандницы: «Натаха, если ты с ним переспишь, это будет не победа, это будет подвиг!».
– У меня новая туалетная вода.
– Что, в «Рив Гоше» скидки?
– Да какие скидки?! В Везёлке зачерпнул – и всё.
– У меня есть виртуозю
– Дура! Это не виртуоз, это варикоз!
Ещё мы узнали, что у Натахи единственным увлечением в детстве был её пупок, что Александр, «пока его сверстники заканчивали ПТУ, за гаражом заканчивал 0,5» и увидели похожего, хоть и несмешного Фредди Меркьюри.
Плоские шутки команды «ДСП» соответствовали её названию. «Спасибо за сарказм» – поблагодарил в конце один из членов жюри. Сарказм – сарказмом, но ребята забыли, что в КВН должно быть ещё и смешно. Потому игру с треском проиграли, уступив больше балла даже третьей команде.
Миниатюра от «ДСП»: случай на заправке:
– У вас сколько детей?
– Двое. Один 92-го, второй 95-го.
Плюс шутки над стендаперами в Белгороде, над полицией и покемонами в церкви.
Команда БУКЭП «Жизнь такому не учила» стартовала позитивно, но с темы коррупции:
– Есть хорошая новость и плохая.
– Давай с плохой.
– Жюри куплено…
– А хорошая?
– Я чеки сохранил.
– Саш, у тебя в голове прибабах.
– Почему прибабах? Просто – Бах.
– Ну, хотя бы Баха послушали.
– Маленький намёк: по гороскопу я – Рыбы.
– Ааа, вот почему так мойвой запахло!
Показали батюшку в кинотеатре, неудачное сальто, баян про хирурга, оперирующего оштрафовавшего его гаишника, и футбольный матч с чиновниками, которых обыграли обычные люди.
«БФ МГУ путей сообщения имени Николая Первого» представили главного персонажа команды – вокзального бомжа. Калька даже по голосу с персонажа питерской команды «Доброжелательный роман» – только там он интеллигент. У наших «путейцев» шутки соответствующие:
– Вчера культурно выпивали с командой села Никольского. Ну как культурно? Набухались и пошли отсасывать салярку из тракторов.
– Как-то бухали технический спирт весь октябрь. Вот это я понимаю – октоберфест
Пошутили над ведущим: «У вас, кавээнщики, будет два пути: или стать бомжом, или вести БелОблСмех. Кому-то везёт меньше, и он ведёт БелОблСмех».
Смешно получилось про перепутанные кассеты со звуком на спортивной передаче и в миниатюре о маленьком Николае Расторгуеве в школе.
Разминка – рудимент белгородского КВН, биатлон мог хоть как-то спасти игру. Спрашивали, откуда в северном районе города взялась улица Портовая? Ответы: «После чемпионства «Спартака» болельщики ЦСКА залили слезами весь район», «Потому что там портвейн».
Веселее вышло с вопросом «Какой худший подарок получали вы?» – «Судя по залу – билет на сегодняшнюю игру».
Завершили насущной проблемой: «Где школьникам праздновать выпускной?» – «В динопарке!», «В сгоревшей шашлычной», «На улице Портовая».
Музыкальный конкурс лучше других удался «БФ МГУ путей сообщения…» и «Сборной села Никольского». Последние вообще получили максимальные баллы. Не сказать, что их выступление было феерически смешным, но динамичным и толково оформленным – точно. «Путейщики» решили помочь снять клипы рэперам в виде мультиков, представили свою рэп-команду «Штукатурка», которая спела про ориентацию Роналду, голос Кадырова и выборы в США и губернатора Белгородской области с видеоцитатами из выступлений Жириновского, Савченко, Путина.
«Жизнь такому не учила» научила Пушкина читать рэп. Второй рэп подряд смотрелся уже без азарта, но были весёлые моменты с булавой у ведущего и вводной фразой «литературно-рэперское объединение, прохавали «Горе от ума» с самого оглавления».
«ДСП», по признанию самих кавээнщиков, «команда с нулём голоса» рассказали историю обычного «пацана с района», расставшегося с девушкой. Лейтмотив выступления: «Как можно жить с такой стервой?». Было откровенно скучно.
Оценки за игру: «ДСП» – 10,9 балла; «Жизнь такому не учила» – 12; «БФ МГУ путей сообщения имени Николая Первого» – 12,7; «Сборная села Никольского» – 13,5 баллов.
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