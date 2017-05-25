Село Никольское – новая столица белгородского КВН

16:56

Команда «Сборная села Никольского» выиграла вторую игру сезона «БелОблСмеха» и вышла в полуфинал.

В первом четвертьфинале юбилейного пятого сезона немногочисленные зрители услышали самые смешные шутки от ведущего и членов жюри. Пытались не отстать от заслуженных людей и четыре команды – «Сборная села Никольского», «Жизнь такому не учила» (БУКЭП), «ДСП» (БГТУ им. В. Г. Шухова) и «БФ МГУ путей сообщения имени Николая Первого».

Как однажды заявили в финале первоканального КВН ребята из «ДАЛС»: «Мы верим, что в КВН побеждают наглые». «Сборная села Никольского» этому призыву как нельзя более соответствует, и даже просьбы членов жюри после первой игры шутить чуть более мягко и культурно не убавили в выступлениях команды сельского драйва и позитива.

В приветствии Натаха пообещала: «Я с ведущим пересплю – и мы точно победим!». Александр остудил пыл сокомандницы: «Натаха, если ты с ним переспишь, это будет не победа, это будет подвиг!».

– У меня новая туалетная вода.

– Что, в «Рив Гоше» скидки?

– Да какие скидки?! В Везёлке зачерпнул – и всё.





– У меня есть виртуозю

– Дура! Это не виртуоз, это варикоз!

Ещё мы узнали, что у Натахи единственным увлечением в детстве был её пупок, что Александр, «пока его сверстники заканчивали ПТУ, за гаражом заканчивал 0,5» и увидели похожего, хоть и несмешного Фредди Меркьюри.

Плоские шутки команды «ДСП» соответствовали её названию. «Спасибо за сарказм» – поблагодарил в конце один из членов жюри. Сарказм – сарказмом, но ребята забыли, что в КВН должно быть ещё и смешно. Потому игру с треском проиграли, уступив больше балла даже третьей команде.

Миниатюра от «ДСП»: случай на заправке:

– У вас сколько детей?

– Двое. Один 92-го, второй 95-го.

Плюс шутки над стендаперами в Белгороде, над полицией и покемонами в церкви.

Команда БУКЭП «Жизнь такому не учила» стартовала позитивно, но с темы коррупции:

– Есть хорошая новость и плохая.

– Давай с плохой.

– Жюри куплено…

– А хорошая?

– Я чеки сохранил.





– Саш, у тебя в голове прибабах.

– Почему прибабах? Просто – Бах.

– Ну, хотя бы Баха послушали.





– Маленький намёк: по гороскопу я – Рыбы.

– Ааа, вот почему так мойвой запахло!

Показали батюшку в кинотеатре, неудачное сальто, баян про хирурга, оперирующего оштрафовавшего его гаишника, и футбольный матч с чиновниками, которых обыграли обычные люди.

«БФ МГУ путей сообщения имени Николая Первого» представили главного персонажа команды – вокзального бомжа. Калька даже по голосу с персонажа питерской команды «Доброжелательный роман» – только там он интеллигент. У наших «путейцев» шутки соответствующие:

– Вчера культурно выпивали с командой села Никольского. Ну как культурно? Набухались и пошли отсасывать салярку из тракторов.

– Как-то бухали технический спирт весь октябрь. Вот это я понимаю – октоберфест

Пошутили над ведущим: «У вас, кавээнщики, будет два пути: или стать бомжом, или вести БелОблСмех. Кому-то везёт меньше, и он ведёт БелОблСмех».

Смешно получилось про перепутанные кассеты со звуком на спортивной передаче и в миниатюре о маленьком Николае Расторгуеве в школе.

Разминка – рудимент белгородского КВН, биатлон мог хоть как-то спасти игру. Спрашивали, откуда в северном районе города взялась улица Портовая? Ответы: «После чемпионства «Спартака» болельщики ЦСКА залили слезами весь район», «Потому что там портвейн».

Веселее вышло с вопросом «Какой худший подарок получали вы?» – «Судя по залу – билет на сегодняшнюю игру».

Завершили насущной проблемой: «Где школьникам праздновать выпускной?» – «В динопарке!», «В сгоревшей шашлычной», «На улице Портовая».

Музыкальный конкурс лучше других удался «БФ МГУ путей сообщения…» и «Сборной села Никольского». Последние вообще получили максимальные баллы. Не сказать, что их выступление было феерически смешным, но динамичным и толково оформленным – точно. «Путейщики» решили помочь снять клипы рэперам в виде мультиков, представили свою рэп-команду «Штукатурка», которая спела про ориентацию Роналду, голос Кадырова и выборы в США и губернатора Белгородской области с видеоцитатами из выступлений Жириновского, Савченко, Путина.

«Жизнь такому не учила» научила Пушкина читать рэп. Второй рэп подряд смотрелся уже без азарта, но были весёлые моменты с булавой у ведущего и вводной фразой «литературно-рэперское объединение, прохавали «Горе от ума» с самого оглавления».

«ДСП», по признанию самих кавээнщиков, «команда с нулём голоса» рассказали историю обычного «пацана с района», расставшегося с девушкой. Лейтмотив выступления: «Как можно жить с такой стервой?». Было откровенно скучно.

Оценки за игру: «ДСП» – 10,9 балла; «Жизнь такому не учила» – 12; «БФ МГУ путей сообщения имени Николая Первого» – 12,7; «Сборная села Никольского» – 13,5 баллов.

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