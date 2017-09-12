Саундтрек к фильму, написанный выпускником БГИИК, запишут в Будапеште

Музыкальное произведение Никиты Севальнева запишут в студии национального венгерского радио.

Композицию исполнят доцент кафедры общего фортепиано БГИИК, пианист и аккомпаниатор, педагог Никиты Севальнева Владимир Исаев в сопровождении Будапештского симфонического оркестра.

Для нас с Никитой это первый масштабный совместный проект, его – как композитора и меня – как исполнителя фортепианных фрагментов саундтрека к фильму. Конечно же, я очень горд, что моему выпускнику предлагают такие международные проекты и дают возможность сделать запись с таким прекрасным оркестром, с которым сотрудничают многие известные музыканты и прославленные дирижёры. Мне нравится, что он развивается именно в композиторском мышлении и пишет музыку для такого большого состава, как симфонический оркестр. Я также надеюсь, что это не последняя наша совместная работа.

Владимир Исаев

пианист