Культура:

Саундтрек к фильму, написанный выпускником БГИИК, запишут в Будапеште

12:48
12 Сентября 2017
13
0

Музыкальное произведение Никиты Севальнева запишут в студии национального венгерского радио.

Композицию исполнят доцент кафедры общего фортепиано БГИИК, пианист и аккомпаниатор, педагог Никиты Севальнева Владимир Исаев в сопровождении Будапештского симфонического оркестра.

Для нас с Никитой это первый масштабный совместный проект, его – как композитора и меня – как исполнителя фортепианных фрагментов саундтрека к фильму. Конечно же, я очень горд, что моему выпускнику предлагают такие международные проекты и дают возможность сделать запись с таким прекрасным оркестром, с которым сотрудничают многие известные музыканты и прославленные дирижёры. Мне нравится, что он развивается именно в композиторском мышлении и пишет музыку для такого большого состава, как симфонический оркестр. Я также надеюсь, что это не последняя наша совместная работа.

Владимир Исаев
пианист

К репетициям Владимир Исаев приступит в конце сентября, рассказали в пресс-службе БГИИК.

Фото из личного архива Владимира Исаева


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

9987
Владимир Шаманов: Новая трасса в Белгородской области – достойный вклад в развитие дорожной сети России
8553
В Белгородской области уничтожат 17 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы
8490
Евгений Савченко лидирует на выборах губернатора Белгородской области
6169
Жителей Белгорода просят не ходить в «Армячий лог» 12 сентября
4141
Моющие средства на основе биомикрогелей появятся на прилавках Белгородской области в этом году
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика