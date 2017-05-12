Как провести выходные в Белгороде?
Например, прийти на парад профессий, фестиваль современного театра «Наш кислород 2.0» или поучаствовать в велопараде и мотокроссе. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.
РАЗНОЕ
Соборная площадь
13 мая
11:00 Областная выставка-ярмарка «Парад профессий 2017»
КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109
13 мая
20:00 Клубный концерт «Темперамент» и «АрхитектоН»
Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04
КИНО
Белгородские кинотеатры 13-14 мая предлагают посмотреть фильмы:
приключенческий боевик «Меч короля Артура»,
фантастический экшен «Стражи Галактики. Часть 2»,
комедийный боевик «Доспехи бога: В поисках сокровищ»,
триллер «Прочь»,
драма «Большой»,
комедия «Кухня. Последняя битва»,
семейная анимация «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»,
анимационные комедии «Рок Дог»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, д. 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
13-14 мая
II фестиваль современного театра «Наш кислород 2.0»
Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
13 мая
14:00 Спектакль «Велосипед»
Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
13 мая
15:00 По мотивам рассказов «Грех» и «Верочка» «Приговорённый к счастью»
18:00 Комедия о любви в двух актах «Касатка»
14 мая
18:00 Комедия-водевиль «Ханума»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
13 мая
19:00 Спектакль «Собаки и люди»
14 мая
18:50 Спектакль «Собаки и люди»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
СПОРТ
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
14 мая
11:00 Велопарад
Новый Оскол
13 и 14 мая
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
13 мая
13:00 Клоунский спектакль «Робин Гуд» (6+)
Телефон для справок: +7 (906) 605-68-05
Студия творческих идей «Талант», ул. Есенина, 8а
14 мая
16:00 Мастер-класс «Живопись маслом» (12+)
Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)
13 мая
17:00 Мастер-класс «ЭБРУ» (6+)
14 мая
13:00 Мастер-класс «Раскрась футболку: Любимые мультперсонажи» (6+)
16:00 Приключение «Семь чудес света» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8
13 мая
11:00 Сказка «Ладушки», спектакль «Карлик Нос» (0+)
14 мая
11:00 Музыкальная сказка «Золотой цыплёнок» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83
Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, 2а, офис 420
13 мая
17:30 Мастер-класс «Летняя школа – Всё включено!» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56
Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло
13 мая
12:00 Детский утренник «Морской бой» (0+)
14 мая
12:00 Детский утренник «Иллюзион-шоу» (0+)
Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9
13 мая
17:00 Праздник в клубе «Вечеринка с мультяшкой Холли» (0+)
14 мая
12:00 Мастер-класс «Веселый тигренок» (0+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
14 мая
11:00 Сказка «Жила-была Сыроежка» (0+)
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
ВЫСТАВКИ
13-14 мая
ТРЦ «МегаГринн», пр-т Б. Хмельницкого, 137т
11:00 Выставка-зоопарк «Живые тропики»
Телефон для справок: +7 (4722) 41-65-44
13-14 мая
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Белгородской губернии вехи», «Головной убор в жизни русской женщины», «История выборов на Белгородчине», «Нас покориться никто не заставит…», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Мозаика эпопеи», «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов», выставка малого формата «Эхо минувшей войны»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Судьба человека – судьба народа», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Русские платки и шали», «Созерцая тишину»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 «Кудрявцевы: Воспевая Русь»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Моя Родина – Советский Союз»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Тихая моя Родина»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Славянский центр культуры БГИИК, ул. Губкина, 53
09:00 «Расписной узорный плат», «Славянская краса»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Фотовыставка «Лица Победы», выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536