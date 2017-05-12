Как провести выходные в Белгороде?

15:52

Например, прийти на парад профессий, фестиваль современного театра «Наш кислород 2.0» или поучаствовать в велопараде и мотокроссе. Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.

РАЗНОЕ

Соборная площадь

13 мая

11:00 Областная выставка-ярмарка «Парад профессий 2017»

КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

«Чапаев» бар, ул. Преображенская, 109

13 мая

20:00 Клубный концерт «Темперамент» и «АрхитектоН»

Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04

КИНО

Белгородские кинотеатры 13-14 мая предлагают посмотреть фильмы:

приключенческий боевик «Меч короля Артура»,

фантастический экшен «Стражи Галактики. Часть 2»,

комедийный боевик «Доспехи бога: В поисках сокровищ»,

триллер «Прочь»,

драма «Большой»,

комедия «Кухня. Последняя битва»,

семейная анимация «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»,

анимационные комедии «Рок Дог»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, д. 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

13-14 мая

II фестиваль современного театра «Наш кислород 2.0»

Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

13 мая

14:00 Спектакль «Велосипед»

Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

13 мая

15:00 По мотивам рассказов «Грех» и «Верочка» «Приговорённый к счастью»

18:00 Комедия о любви в двух актах «Касатка»

14 мая

18:00 Комедия-водевиль «Ханума»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

13 мая

19:00 Спектакль «Собаки и люди»

14 мая

18:50 Спектакль «Собаки и люди»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

СПОРТ

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

14 мая

11:00 Велопарад

Новый Оскол

13 и 14 мая

Мотокросс

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

13 мая

13:00 Клоунский спектакль «Робин Гуд» (6+)

Телефон для справок: +7 (906) 605-68-05

Студия творческих идей «Талант», ул. Есенина, 8а

14 мая

16:00 Мастер-класс «Живопись маслом» (12+)

Телефон для справок: +7 (904) 096-20-92

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)

13 мая

17:00 Мастер-класс «ЭБРУ» (6+)

14 мая

13:00 Мастер-класс «Раскрась футболку: Любимые мультперсонажи» (6+)

16:00 Приключение «Семь чудес света» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

13 мая

11:00 Сказка «Ладушки», спектакль «Карлик Нос» (0+)

14 мая

11:00 Музыкальная сказка «Золотой цыплёнок» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83

Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, 2а, офис 420

13 мая

17:30 Мастер-класс «Летняя школа – Всё включено!» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, д. 64, 1 этаж, Белое крыло

13 мая

12:00 Детский утренник «Морской бой» (0+)

14 мая

12:00 Детский утренник «Иллюзион-шоу» (0+)

Телефон для справок: +7 (910) 329-13-91

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9

13 мая

17:00 Праздник в клубе «Вечеринка с мультяшкой Холли» (0+)

14 мая

12:00 Мастер-класс «Веселый тигренок» (0+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

14 мая

11:00 Сказка «Жила-была Сыроежка» (0+)

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

ВЫСТАВКИ

13-14 мая

ТРЦ «МегаГринн», пр-т Б. Хмельницкого, 137т

11:00 Выставка-зоопарк «Живые тропики»

Телефон для справок: +7 (4722) 41-65-44

13-14 мая

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Белгородской губернии вехи», «Головной убор в жизни русской женщины», «История выборов на Белгородчине», «Нас покориться никто не заставит…», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Мозаика эпопеи», «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Натюрморты из музейных предметов», выставка малого формата «Эхо минувшей войны»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Судьба человека – судьба народа», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Русские платки и шали», «Созерцая тишину»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Кудрявцевы: Воспевая Русь»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Моя Родина – Советский Союз»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Тихая моя Родина»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Славянский центр культуры БГИИК, ул. Губкина, 53

09:00 «Расписной узорный плат», «Славянская краса»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставка «Лица Победы», выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536