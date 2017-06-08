Профсоюз «Правда» представил фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто» в налоговой службе

19:48

В инспекции Федеральной налоговой службы Белгорода 7 июня состоялась торжественная презентация экспозиция для сотрудников и налогоплательщиков.

Выставка включает 34 работы фотографов Данила Головкина, Ольги Тупоноговой-Волковой и Кристы Судмалис. На них – наши современники, герои Советского Союза и России, ветераны контртеррористической операции на Северном Кавказе, ветераны боевых действий в Афганистане, паралимпийцы и учёные. При этом все снимки легко разделить на портретные и детальные. И руки, и глаза, и лица передают непростую жизнь героев, поэтому неслучайно многие из зрителей фотобиеннале называют работы непостановочными и искренними.

Нам очень повезло, потому что из нескольких федеральных структур выбрали нас. На первый взгляд, наша профессия не героическая, но тем не менее есть герои в Белгороде и в Белгородской области. Но когда видишь это воочию: настоящие герои в такой неформальной обстановке и позах – это впечатляет. Игорь Понкратов

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Все работы разные, но выделяются фотографии спортсменов-паралимпийцев в образе античных атлетов. Их подготовила Криста Судмалис, причём автор с самого начала видела в героях красоту, произведение искусства.

Живые фотографии, очень смелые и откровенные. Они вызывают чувства восхищения. Фотографы показали силу и красоту настоящих мужчин. Ольга Самонян

старший государственный налоговый инспектор

Патриотически ориентированная выставка рассчитана на широкий круг посетителей, поэтому неслучайно, что в налоговой службе её первыми зрителями стали сотрудники ведомства и их дети.

Сегодня мы открыли фотовыставку в стенах инспекции ФНС, в месте, где работают люди, отвечающие за экономическую стабильность нашей страны. Здесь много посетителей, которые смогут познакомиться с героями России. Наша цель — показать эти работы как можно большему количеству белгородцев. Сергей Фуглаев

председатель профсоюза «Правда»

Экспозицию до этого уже успели посмотреть в НИУ «БелГУ», БГТУ им. В. Г. Шухова, а также в администрации Белгорода и области, в региональном УМВД и ФСБ.

Планируется, что выставку увидят также в региональных Росгвардии, МЧС, а также во всех вузах города. Официальное закрытие выставки пройдёт 21 июня на площадке перед зданием музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» , в преддверии памятного дня начала Великой Отечественной войны.

Инициаторами фотовыставки выступили Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» совместно с НИУ «БелГУ» при поддержке департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.

Фото автора и межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

