«Притяжение» Фёдора Бондарчука – сегодня в кино

13:28

Эта и другие премьеры вышли на экраны белгородских кинотеатров уже сегодня, 26 января.

Захватывающий фильм «Притяжение» (Режиссёр: Фёдор Бондарчук. В ролях: А. Петров, И. Старшенбаум, О. Меньшиков. Бюджет: ₽ 380 000 000. Возрастной ценз: 6+) расскажет о том, что сбитый над Москвой неопознанный объект, скорее всего, имеет неземное происхождение.

Силовые структуры стягиваются к месту происшествия, местных жителей эвакуируют. Специальная комиссия пытается вступить в контакт с пришельцами.





Историческая драма «Молчание» (Режиссёр: Мартин Скорсезе. В ролях: А. Драйвер, Л. Нисон, Э. Гарфилд. Бюджет: $ 51 000 000. Хронометраж: 2 часа 10 минут. Возрастной ценз: 18+) основана на реальных событиях романа японского классика Сюсаку Эндо. Действие происходит в XVII веке в Японии, где христианство под запретом, а верующих жестоко преследуют.

Двое молодых миссионеров, рискуя жизнью, ищут в стране своего учителя – падре Феррейру и хотят опровергнуть слухи о его отступничестве. Их ждут непонимание и страдание, страх и ненависть.





Главные героини криминальной комедии «Семейное ограбление» (Режиссёр: Паскаль Бурдьо. В ролях: Ж. Рено, Р. Кериси, К. Шаму. Хронометраж: 1 час 30 минут. Возрастной ценз: 16+) Анжела и Анжелика – абсолютно разные, и у них нет ничего общего. Кроме отца, которого они никогда не видели.

В какой-то момент вор международного масштаба решает наверстать упущенное и создаёт с дочерьми сумасшедшую команду для ограбления века. Правда, суперплан Патрика даёт сбой.





Семейная анимация «Балерина» (Режиссёр: Эрик Саммер, Эрик Уорин. В ролях: Э. Фаннинг, М. Зиглер. Бюджет: $ 30 000 000. Хронометраж: 1 час 30 минут. Возрастной ценз: 6+) перенесёт маленьких зрителей в красивый Париж 1884 года.

Девочка из сиротского приюта мечтает стать знаменитой балериной. Её поджидает множество волшебных приключений, и ничто не сможет ей помешать.



