Пофестивалим, или Как провести выходные в Белгородской области

13:24

«Маланья» в Костроме, выступление Алексея Воробьёва и Elvira T в Старом Осколе, праздничные мероприятия ко Дню России – это и многое другое ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.

РАЗНОЕ

Парк регионального значения «Ключи», с. Кострома, Прохоровский район

10 июня

09:30 V межрегиональный фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья 2017»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-99-05

Стадион «ПромАгро», Старый Оскол

10 июня

Ежегодный молодёжный музыкальный фестиваль «РазДваЦвет» (выступление Алексея Воробьёва, Elvira T и группы «Френды»)

Парк Победы

10 июня

12:00 Праздник-презентация Корочанского района

12 июня

11:00 Раздача ленточек «триколор», квест «Белгород – город воинской славы»

16:00 Раздача ленточек «триколор», молодёжный флешмоб «Моя Россия»

Парк культуры и отдыха, п. Волоконовка

11 июня

11:30 IV межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий круг»

Белгородский Арбат

12 июня

12:00 Литературно-познавательная программа «Прекрасна ты, моя Россия»

КОНЦЕРТЫ

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

11 июня

15:00 Отчётный концерт профессиональной школы восточного танца «Бисер» – «Цветы и чары»

12 июня

14:00 Концертная программа «Мир удивительных открытий»

Телефон для справок: +7 (920) 559-89-49

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

12 июня

20:00 Стихи, истории, смирение Руслана Шишкина «Противоречия»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Парк Победы

11 июня

13:00 Первый концерт I Международного карильонного фестиваля «Белгородский звон»

12 июня

12:30 Праздничный концерт детских творческих коллективов «Россия – Родина моя»

17:00 Концертная программа «Душа России в песнях и талантах!»

19:00 Концерт «Тебе поем – наша Россия!»

Центральный парк культуры и отдыха

12 июня

16:00Танцевальная программа «Россия – нет тебя прекрасней»

Дом офицеров

12 июня

16:00 Праздничная концертная программа ко Дню России

КИНО

Белгородские кинотеатры 10-12 июня предлагают посмотреть фильмы:

фэнтези-приключения «Чудо-женщина»,

хоррор-приключения «Мумия»,

приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»,

боевик «Время псов»,

экшен-комедии «Спасатели Малибу», «Его собачье дело»,

драмы «Нелюбовь», «Анна Каренина. История Вронского»,

семейная драма «Одарённая»,

мультфильм «Трио в перьях»,

семейная анимация «Подводная эра»,

анимационная комедия «Спарк. Герой вселенной»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).

ТЕАТР

Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11

10-11 июня

20:00 Музыкальный спектакль «Простить себя»

Телефон для справок: +7 (909) 203-80-50

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

10 июня

20:00 Читка пьесы «Колыбельная Марселя Марсо»

11-12 июня

20:00 Читка пьесы «Невыносимо долгие объятия»

Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13

СПОРТ

WakeparkUnity, ул. Северодонецкая, 4

10 июня

11:30 Первенство и чемпионат области по вейкборду и вейкскейту

Парк Ленина

12 июня

11:00 Мастер-классы от белгородских спортсменов (мастеров спорта)

12:00 Открытая тренировка по финской ходьбе от клуба «Золотой фазан»

14:00 Фестиваль летнего спортивного сезона (сдача норм ВФСК ГТО среди населения)

ЦИРК

ЦД «Космос»

10 и 11 июня

17:00 и 15:00 соответственно Цирк на воде «Остров грёз»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-92-20

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9

10 июня

14:00 Игровое занятие «Игротека» (6+)

14:00 Игровое занятие «Играем в шахматы» (6+)

11 июня

13:00 Летний мини-курс «Академия принцесс» (6+)

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, д. 2а, офис 420

10 июня

16:00 Бесплатный мастер-класс «Скорочтение и креативное мышление» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

10 июня

11:00 Интерактивный спектакль «Мечта маленького ослика» (0+)

Телефон: +7 (4722) 26-16-83

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)

11 июня

13:30 Мастер-класс «Декупаж: Матрёшка» (6+)

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

ВЫСТАВКИ

10-12 июня

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Славим тебя, Белогорье», «Страницы творческой судьбы», «Мир керамики. Рождение образа», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «Музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею», «Басни дедушки Крылова»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Ковровое богатство», «Игрушечные истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Французская гравюра XVIII–XIX вв.»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 «В поисках мастерства», юбилейные выставки Анатолия и Михаила Смелых

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Моя Родина – Советский Союз», «Слышен звон бубенцов издалека…»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Рукотворные чудеса», коллективная выставка «Летний день»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

11:00 Фотовыставка «ПроТеатр», персональная фотовыставка «Краски мира: от Марокко до Филиппин»

Телефон для справок: +7 (4722) 313-536