Пофестивалим, или Как провести выходные в Белгородской области
«Маланья» в Костроме, выступление Алексея Воробьёва и Elvira T в Старом Осколе, праздничные мероприятия ко Дню России – это и многое другое ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные дни.
РАЗНОЕ
Парк регионального значения «Ключи», с. Кострома, Прохоровский район
10 июня
09:30 V межрегиональный фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья 2017»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-99-05
Стадион «ПромАгро», Старый Оскол
10 июня
Ежегодный молодёжный музыкальный фестиваль «РазДваЦвет» (выступление Алексея Воробьёва, Elvira T и группы «Френды»)
Парк Победы
10 июня
12:00 Праздник-презентация Корочанского района
12 июня
11:00 Раздача ленточек «триколор», квест «Белгород – город воинской славы»
16:00 Раздача ленточек «триколор», молодёжный флешмоб «Моя Россия»
Парк культуры и отдыха, п. Волоконовка
11 июня
11:30 IV межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий круг»
Белгородский Арбат
12 июня
12:00 Литературно-познавательная программа «Прекрасна ты, моя Россия»
КОНЦЕРТЫ
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
11 июня
15:00 Отчётный концерт профессиональной школы восточного танца «Бисер» – «Цветы и чары»
12 июня
14:00 Концертная программа «Мир удивительных открытий»
Телефон для справок: +7 (920) 559-89-49
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
12 июня
20:00 Стихи, истории, смирение Руслана Шишкина «Противоречия»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Парк Победы
11 июня
13:00 Первый концерт I Международного карильонного фестиваля «Белгородский звон»
12 июня
12:30 Праздничный концерт детских творческих коллективов «Россия – Родина моя»
17:00 Концертная программа «Душа России в песнях и талантах!»
19:00 Концерт «Тебе поем – наша Россия!»
Центральный парк культуры и отдыха
12 июня
16:00Танцевальная программа «Россия – нет тебя прекрасней»
Дом офицеров
12 июня
16:00 Праздничная концертная программа ко Дню России
КИНО
Белгородские кинотеатры 10-12 июня предлагают посмотреть фильмы:
фэнтези-приключения «Чудо-женщина»,
хоррор-приключения «Мумия»,
приключенческий блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»,
боевик «Время псов»,
экшен-комедии «Спасатели Малибу», «Его собачье дело»,
драмы «Нелюбовь», «Анна Каренина. История Вронского»,
семейная драма «Одарённая»,
мультфильм «Трио в перьях»,
семейная анимация «Подводная эра»,
анимационная комедия «Спарк. Герой вселенной»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»).
ТЕАТР
Театр «Спичка», ул. Свято-Троицкий бульвар, 11
10-11 июня
20:00 Музыкальный спектакль «Простить себя»
Телефон для справок: +7 (909) 203-80-50
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
10 июня
20:00 Читка пьесы «Колыбельная Марселя Марсо»
11-12 июня
20:00 Читка пьесы «Невыносимо долгие объятия»
Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13
СПОРТ
WakeparkUnity, ул. Северодонецкая, 4
10 июня
11:30 Первенство и чемпионат области по вейкборду и вейкскейту
Парк Ленина
12 июня
11:00 Мастер-классы от белгородских спортсменов (мастеров спорта)
12:00 Открытая тренировка по финской ходьбе от клуба «Золотой фазан»
14:00 Фестиваль летнего спортивного сезона (сдача норм ВФСК ГТО среди населения)
ЦИРК
ЦД «Космос»
10 и 11 июня
17:00 и 15:00 соответственно Цирк на воде «Остров грёз»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-92-20
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Клуб творчества и досуга «Шёлковые детки», ул. Шаландина, 9
10 июня
14:00 Игровое занятие «Игротека» (6+)
14:00 Игровое занятие «Играем в шахматы» (6+)
11 июня
13:00 Летний мини-курс «Академия принцесс» (6+)
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Детский клуб «Умный кит», ул. Королёва, д. 2а, офис 420
10 июня
16:00 Бесплатный мастер-класс «Скорочтение и креативное мышление» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8
10 июня
11:00 Интерактивный спектакль «Мечта маленького ослика» (0+)
Телефон: +7 (4722) 26-16-83
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15 (высотка за ТЦ «Славянский»)
11 июня
13:30 Мастер-класс «Декупаж: Матрёшка» (6+)
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
ВЫСТАВКИ
10-12 июня
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Славим тебя, Белогорье», «Страницы творческой судьбы», «Мир керамики. Рождение образа», интерактивная выставка «3D воображариум», выставка «Музей в чемодане» – «На войне, в быту суровом»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «И. С. Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею», «Басни дедушки Крылова»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Ковровое богатство», «Игрушечные истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 «Наше советское детство», проект «В содружестве музейном…» – «День памяти. Год любой»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Иной путь Владимира и Марии Ломакиных», «Французская гравюра XVIII–XIX вв.»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 «В поисках мастерства», юбилейные выставки Анатолия и Михаила Смелых
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Моя Родина – Советский Союз», «Слышен звон бубенцов издалека…»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, д. 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
09:00 Коллективная выставка «Картинки ядерного века»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Рукотворные чудеса», коллективная выставка «Летний день»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
11:00 Фотовыставка «ПроТеатр», персональная фотовыставка «Краски мира: от Марокко до Филиппин»
Телефон для справок: +7 (4722) 313-536