Платки и шали конца XIX – начала XX веков показывают в Белгороде

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28 апреля в Белгородском государственном художественном музее открылась выставка «Русские платки и шали».

В экспозиции – 30 платков и шалей конца XIX века – начала XX века. Это шёлковые и шерстяные шали, ситцевые набивные и газовые платки, текстильные изделия с ручной вышивкой и выполненные в сложных техниках ручного ткачества. Выделяются также косынка и шали из кружева.

Шаль – это не только предмет женского гардероба, это не только часть традиционного образа русской женщины, это прекрасный предмет декоративно-прикладного искусства, который необходимо показать. Платок был характер для женщин всех социальных слоёв в России. Кажется, что русский платок родился у нас. Но это не совсем так, шаль пришла к нам с востока, но стала очень удобным предметом одежды. Алла Селютина

заведующая отделом развития и выставочной работы Белгородского государственного художественного музея

Выходя замуж, девушка навсегда покрывала свою голову платком, показывая этим самым свою принадлежность мужу, целомудрие и скромность. Платок помогал русским женщинам пережить суровые русские зимы, а летом – укрыть голову от палящего солнца в полях.

Примечательно, что выставку сопровождают 30 живописных произведений, на которых изображён традиционный атрибут женского костюма XIX – начала XX веков. Эти работы написаны известными и неизвестными художниками, в том числе Николаем Лавровым, Иваном Куликовым, Петром Нерадовским, Николаем Мыльниковым и другими.

Вглядитесь в эти портреты – это не просто женские лица, это реально существовавшие когда-то люди, за каждым портретом – судьба. За каждым предметом в витрине – длинная история. Елена Абрамова

заместитель директора Белгородского государственного художественного музея

Выставку открывает живописная работа С. Д. Милорадовича «Крестины» (1901 г.).

На ней изображены не те платки, которые представлены на нашей экспозиции – это платы. Они надевались в особенных торжественных случаях. Алла Селютина

заведующая отделом развития и выставочной работы Белгородского государственного художественного музея

Ежедневные головные уборы простых русских женщин сохранились в единичных экземплярах и до наших дней практически не дожили. Это связано с тем, что крестьянки сами ткали себе косынки и платки, часто их стирали и, возможно, использовали их для разных бытовых целей, так как каждая текстильная вещь в доме была на счету. На выставке в Белгородском художественном музее таких экземпляров нет, зато они присутствуют на полотнах художников. Например, на картине В. П. Бычкова «У каруселей» (1916 г.) изображены крестьянские женщины, дети в ярких платках.

Истоки русского платка восходят к XII веку. Сначала их повязывали поверх головного убора, а затем стали носить как самостоятельный головной убор. Кстати, способов повязывать платок тоже немало. Например, из Пруссии на рубеже ХVIII-XIX веков в Россию пришла мода завязывать платок под подбородком – так делали девушки, замужние женщины же носили платок концами назад.

Моде на шали русские красавицы обязаны Жозефине Богарне, супруге Наполеона.

В высшем свете прижились шали. Лёгкая, элегантная, красивая и тёплая, не просто дополняла образ, но и согревала. Алла Селютина

заведующая отделом развития и выставочной работы Белгородского государственного художественного музея

Но они были невероятно дороги. Так, одна восточная шаль в первой четверти XIX века стоила 12-15 тыс. рублей. Для сравнения, годовое содержание воина и его коня российскому государству обходилось в пять рублей.

Затем в Англии, Франции и России появляется приблизительно в одно и то же время производство шерстяных, а затем и шёлковых шалей, это удешевляло текстильные изделия. В отличие от европейских и восточных шалей, русские шали – двусторонние. На одну шаль у ткачихи уходило до двух с половиной лет.

Понятно, что в России производство шалей осуществляется руками крепостных девушек. На этих мануфактурах существовало правило: после 10 лет работы крепостным мастерицам давать вечную вольную. На изготовление одной шали уходило около двух с половиной лет, после пяти лет работы мастерица практически слепла, никакие возможности человека не выдерживали, не позволяли больше работать. Алла Селютина

заведующая отделом развития и выставочной работы Белгородского государственного художественного музея

На картинах – представительницы дворянства и купечества в шалях как знаке достатка. Причём не всегда текстильное изделие находится на плечах у дам. Например, на картине Николая Лаврова «Портрет женщины в синем платье» (1840-е годы) шаль выполняет элемент антуража.

На выставке посетитель обратит внимание, как менялся рисунок шалей и платков, обратит внимание, как по-разному на полотнах представлены дворянки и купчихи, а также увидит несколько способов повязки платков.

Экспозицию предоставил Ярославский художественный музей. Он впервые показал часть своей коллекции старинных платков и шалей.

Выставка проработает в областном центре до 4 июня.

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